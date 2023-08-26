فلاديمير فيدوسيف بطل«أساتذة دولي أبوظبي للشطرنج»

المصدر: أبوظبي - البيان

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اختتمت، أول من أمس، فعاليات النسخة الـ 29 من مهرجان أبوظبي الدولي للشطرنج، الذي أقيم تحت رعاية سمو الشيخ نهيان بن زايد آل نهيان رئيس مجلس أمناء مؤسسة زايد بن سلطان آل نهيان للأعمال الخيرية والإنسانية رئيس مجلس أبوظبي الرياضي، بمشاركة 1650 لاعباً ولاعبة ينتمون إلى 68 دولة.

وتوج الشيخ سلطان بن خليفة بن شخبوط آل نهيان رئيس الاتحاد الآسيوي للشطرنج، الفائزين بجوائز المهرجان بحضور حسين عبدالله الخوري رئيس نادي أبوظبي للشطرنج، رئيس اللجنة المنظمة للمهرجان، وطلال الهاشمي المدير التنفيذي لقطاع التطوير الرياضي بمجلس أبوظبي الرياضي، ومسؤولي الأندية الإماراتية، والوفود المشاركة.

وأحرز السلوفيني فلاديمير فيدوسيف لقب بطولة الأساتذة والمركز الأول تلاه الصيني كيسان جو ثانياً وأرافيند شيتامبرام (الهند) ثالثاً.

وفي بطولة الشطرنج المفتوحة، فاز بالمركز الأول دانيش راجان من الهند تلاه مواطنه شام، ثم سينداروف أسلومبك من أوزبكستان ثالثاً.

وفي الفئة المفتوحة A، فاز رستم تولنتو من الفلبين بالمركز الأول تلاه الإماراتي إبراهيم سلطان، ثم ميكائيل روستمانيان من أرمينيا ثالثاً.

وفي بطولة الأكاديميات، تصدر الهندي راكشان موجورتا تلاه مواطنه فاروق فايزان، وجاء الإماراتي حمدان إدريس الحامد ثالثاً. وتصدر الإماراتي حميد الزعابي بطولة الأكاديميات فئة 14 سنة تلاه ياشوانت سارفان من الهند ومن ثم مواطنه أدفاي دنجري ثالثاً.

وفي منافسات الأكاديميات فئة 10 سنوات، أحرز أوبادو شيان (الفلبين) المركز الأول تلاه أبيناف بيني من الهند، ثم الإماراتية روضة العفيفي.

بطولة الأكاديميات

وفي بطولة الأكاديميات فئة 8 سنوات، أحرز السوداني مكي محمد مكي المركز الأول تلاه الإماراتي إسكندر البلوشي، ثم الإماراتي سيف العفيفي ثالثاً.

وضمن بطولة السيدات، أحرزت أومونوفا أوميدا (أوزبكستان) المركز الأول تلتها مواطنتها يعقوبييفا نيلوفار، ثم ساشي جاين من الهند.

وفي فئة المخضرمين من عمر 55 سنة فما فوق، أحرز سيرجي زجربلني (أوزبكستان) المركز الأول تلاه محمد هاني الشريف من سوريا، ثم فليكس ويني من الفلبين.

وضمن منافسات فرق الجاليات المقيمة في الإمارات، أحرز نوفيليتي سبيد من الفلبين المركز الأول تلاه مواطنه شيس لاب، ثم في هيك من رومانيا. وفي منافسات الشطرنج العائلي، أحرزت عائلة ضياء عبدالرحمن (بنغلاديش) المركز الأول تلتها عائلة أبوسيجو من الفلبين، ثم عائلة زاجار من الهند.

الشطرنج الخاطف

وفي الشطرنج الخاطف فئة الناشئين، فاز بالمركز الأول الإيراني أشرف أرتين، وجاء ثانياً سينداروف أسلومبك (أوزبكستان) تلاه التركي تارهان آدار.

وفي الشطرنج الخاطف المفتوحة، توج فاهيدوف شمس الدين (أوزبكستان) بالمركز الأول تلاه الإسباني أنتون ديفيد، وجاء ثالثاً سينداروف جافكوكير من (أوزبكستان).

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