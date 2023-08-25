جوجيتسو الإمارات يتصدر الترتيب العام في ختام بطولة العالم بكازاخستان

المصدر: وام

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نجح منتخبنا الوطني للجوجيتسو برعاية "شركة مبادلة للاستثمار" في كتابة التاريخ من جديد وتصدر الترتيب العام لمنافسات الجوجيتسو في بطولة العالم التي اختتمت اليوم الجمعة في العاصمة الكازاخستانيه أستانا وسط مشاركة دولية واسعة، وتواجد أكثر من 1000 لاعب من 44 دولة.

ونجح ابطال الإمارات من فئة تحت (21 عاما) في تحقيق عدد قياسي من الميداليات الملونة بلغ 15 ميدالية ملونة، والتفوق بشكل واضح في النزالات النهائية التي أنهوا معظمها بإخضاع المنافسين، رافعين رصيد الدولة في البطولة إلى 46 ميدالية ملونة بواقع، 15 ذهبية، 12 فضية ، و19 برونزية.

وتمكن لاعبو ولاعبات منتخبنا الوطني من إحراز 7 ميداليات ذهبية، و 5 ميداليات فضية، و3 ميدالية برونزية.

وتوج بالذهب عائشة الشامسي بوزن 45 كجم ، وبلقيس الهاشمي بوزن 48، وعمر السويدي بوزن 56 وخالد الشحي بوزن 62 ، وشما الكلباني بوزن 63 ، وفراج العولقي بوزن 77 وعبد الرحمن الشمري بوزن 85 كجم .

أمّا الميداليات الفضية فقد تحققت عن طريق سارة شمس الحمادي بوزن 45 كجم وشمّا البلوشي بوزن 48 وفهد الحمادي بوزن 69 ومهدي العولقي بوزن 77 وسعيد الكبيسي بوزن 85 كجم .

فيما توج بالميداليات البرونزية كل من سعود الحوسني بوزن 62 كجم وسلطان حسن بوزن 69 وعمار الحوسني بوزن 94 كجم .

و تمكن كل من خالد الشحي وشمّا الكلباني، وبلقيس الهاشمي من الجمع بين ذهبية فئة تحت (21 عاما) في بطولة العالم في كازاخستان، وذهبية فئة (الكبار) في بطولة العالم في منغوليا الشهر الماضي، حيث يعكس هذا الإنجاز ريادة الدولة العالمية في هذه الرياضة، وقدرتها الفائقة على إنتاج الأبطال.

وقال محمد سالم الظاهري نائب رئيس اتحاد الإمارات للجوجيتسو رئيس البعثة: "نجح أبطال منتخبنا الوطني للجوجيتسو اليوم في تحقيق الأرقام المبهرة وإثراء رصيد الدولة من الميداليات الملونة، وتحقيق الهدف الأسمى في تصدّر الترتيب العام لمنافسات الجوجيتسو والحفاظ على اللقب للعام الرابع على التوالي، حيث يعود الفضل في ذلك وفي كل إنجاز إماراتي إلى الدعم اللامحدود من القيادة الرشيدة،.

وأضاف:" قدّم أبناء وبنات الوطن اليوم أداء جبارا، وهو نتيجة لعمل متكامل ومتواصل لمنظومة النجاح التي تضم اللاعبين والجهاز الفني وفريق عمل الاتحاد. لقد كانوا على قدر المسؤولية والآمال العريضة المعقودة عليهم، وتصدروا عن جدارة وبشكل مطلق منافسات فئتي دون 18 و21 عاما".

وتابع :" لعل ما يثلج صدورنا امتلاك هذا الجيل الرائع من الأبطال الذين لا يوفرون أي بطولة أو مناسبة لرفع علم الدولة عاليا في منصات التتويج".

وقال مبارك المنهالي مدير الإدارة الفنية في اتحاد الإمارات للجوجيتسو: "تألّق لاعبونا اليوم في مواجهة مجموعة من نخبة الأبطال العالميين، وتميزت النزالات بمستويات فنية رفيعة، وحقّق المنتخب الوطني إنجازا نوعيا من النواحي كافة، ولا أدلّ على ذلك من تحقيق 15 ميدالية ملونة متفوقة بشكل ملحوظ على المنتخبات الأخرى التي حلت في المراكز التالية، علما بأن المنافسات لم تكن سهلة على الإطلاق، وضرب أبطالنا أروع الأمثلة في الصبر والإصرار والاحترافية التامة.

وأضاف:" تفرض بطولة العالم تقنيات وإستراتيجيات مختلفة للنزالات، نظرا لارتفاع مستويات ومهارات اللاعبين المشاركين، ويحسب لقريق عمل الاتحاد والجهاز الفني حسن إعداد وتدريب اللاعبين على أساليب وتقنيات جديدة وخطط فنية ذات كفاءة عالية استفادوا منها لتحسين أدائهم، وطبقوا التعليمات بشكل دقيق بما قادهم إلى تجاوز جميع التحديات".

و قال لاعب المنتخب خالد الشحي الذي فاز بذهبية وزن 62 كيلو جراما:" إنها مناسبة تدعو إلى الفخر والاعتزاز لرؤية هذا العدد من اللاعبين واللاعبات الإماراتيين يصعدون إلى منصة التتويج ويعانقون الذهب.. تغمرني الفرحة لأنني تمكنت من حصد ذهبيتين ضمن فئتين مختلفتين خلال شهر واحد في كازاخستان ومنغوليا، وكل ذلك نتيجة للعمل والتصميم والإرادة لقهر التحديات والتطور المستمر.

وقالت عائشة الشامسي بطلة العالم بوزن 45 كيلو جراما:" سعيدة جدا بتحقيق الميدالية الذهبية في بطولة العالم، بعد فوزي بعدد من النزالات الصعبة والتفوق بجدارة على مجموعة من أبرع المنافسات. لقد شكّلت توجيهات مدربتي حافزا كبيرا لي للثبات والإصرار والتفوق على الخصم..و أهدي هذا الإنجاز للقيادة الرشيدة وشعب الإمارات وبالطبع إلى اتحاد الإمارات للجوجيتسو الذي مهّد لنا طريق التقدم والارتقاء في البطولة".

وقال فراج العولقي بطل العالم بوزن 77 كيلو جراما:" منذ اليوم الأول للبطولة كنّا متسلحين بأعلى درجات التركيز والإصرار لمواصلة ما بدأه زملاؤنا خلال الأعوام السابقة، والذين ارتبط اسمهم بشكل وثيق بسجلات الفخر الخاصة ببطولة العالم.. و بفضل الله تمكنا أن نحقق إنجازا رفيعا خارج حدود الوطن، وفي بيئة صعبة مليئة بالتحديات، لكن الأبطال على يقين بأن الإنجازات الحقيقية تأتي بالبذل والتضحية والمثابرة".

وأضاف:" نزالي في النهائي ضد شقيقي مهدي كان عاطفيا جدا، وفي النهاية الفائز هو الوطن، وأخي مهدي هو بطل العالم في فئة الكبار في منغوليا وهو من طينة الأبطال الكبار".

وقالت بلقيس الهاشمي التي خاضت النزال النهائي لفئة وزن 48 كيلو جراما وهو نزالها النهائي الثاني في أقل من شهر ونجحت في اقتناص الذهبية: "لا أستطيع التعبير عن فرحتي بهذا الإنجاز واعتلاء منصة التتويج بعلم الدولة. أهنئ أفراد المنتخب وفخورة بما قدمناه في البطولة ..لقد تحقّق هذا الإنجاز الرائع ونحن على بعد أيام من الاحتفال بيوم المرأة الإمارتية، وأود أن أهدي هذا الإنجاز إلى القيادة الحكيمة وشعب الإمارات وإلى كل سيدات الإمارات اللاتي يقدمن أروع قصص النجاح في المجالات المختلفة، حتى أصبحن النموذج التي تقتدي به سيدات العالم".

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