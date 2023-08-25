66 لاعباً يشاركون في «أبوظبي لرفع الأثقال الصيفية»

المصدر: أبوظبي – البيان

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ينظم نادي أبوظبي لرفع الأثقال بطولته الصيفية، اليوم، بمقره في مدينة خليفة (أ) بأبوظبي، بالتعاون مع مجلس أبوظبي الرياضي، بمشاركة 20 نادياً ومركزاً للياقة البدنية، من 20 دولة ويمثلها 66 لاعباً ولاعبة، من بينهم 15 لاعباً ولاعبة من نادي أبوظبي، ويبلغ مجموع جوائزها 50 ألف درهم بجانب جوائز عينية وتذاكر سفر.

وينافس المشاركون في 6 أوزان للسيدات و7 أوزان للرجال، وتنطلق المنافسات عند التاسعة صباحاً وتستمر حتى المساء، ويشهدها عبدالله عيسى الزعابي رئيس مجلس الإدارة وبقية أعضاء المجلس، وعدد من الضيوف والشركاء في تنظيم الحدث.

ويدير المنافسات طاقم تحكيم يقوده الدولي الإماراتي خالد الظنحاني ويضم السوريين محمد خير الزول وعبد الحميد بكور والأردني شريف رباح.

وأكمل نادي أبوظبي لرفع الأثقال كل الترتيبات لتكون البطولة ناجحة وتحقق الأهداف المرجوة منها، والتي من بينها أيضاً اكتشاف مواهب داخل الدولة وضمها إلى النادي.

تأكيد

وأكد أفيناش باندو المدير الفني للنادي أن البطولة، فرصة للوقوف على المستوى العام لفريق النادي قياساً بالتصنيف العالمي، بعد سلسلة طويلة من الإعداد والتدريبات اليومية في الفترة الماضية، وأيضاً وجود منافسين من أندية أخرى، ومن دول عربية وأجنبية عدة، يمثل دفعة قوية للمنافسة.

وذكر باندو: حجم الإقبال على المشاركة كبير ويزيد 30 لاعباً عن البطولة الأولى التي نظمها النادي في فبراير الماضي، وهذا مؤشر قوي على الاهتمام الذي أصبحت تجده اللعبة، والإقبال عليها الذي نلمسه في النادي بشكل خاص، كما أننا حرصنا على التفاعل مع المجتمع من خلال إقامة ورش تثقيفية للتعريف بأهمية ممارسة الصغار للعبة وإزالة المفاهيم الخاطئة حول هذا الأمر، وقد دشنا أولى الورش بمدرسة جرن يافور ببني ياس وكانت ناجحة جداً وحققت الهدف منها.

وأضاف: هدفنا بجانب الانتشار محلياً المنافسة دولياً وأولمبياً، وأعتقد أننا نمضي بنجاح في تنفيذ الاستراتيجية التي وضعها مجلس إدارة النادي، ولدينا حالياً لاعبون أصحاب قدرات عالية ونأمل في أن يحققوا الكثير، والطموح يبقى دائماً في إعداد عناصر مميزة قادرة على رفع راية المنتخب في الاستحقاقات الكبيرة وتحقيق الإنجازات.

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