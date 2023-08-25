مضاعفات فيروس كورونا.. وفاة براي وايت نجم المصارعة وبطل «WWE»

المصدر: البيان

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توفي براي وايت نجم المصارعة وبطل "WWE"، صباح اليوم الجمعة، عن عمر يناهز 36 عامًا.

وأعلن المصارع الأمريكي تريبل إتش، وفاة براي وايت الذي يعتبر واحداً من أكثر العقول إبداعاً في مصارعة المحترفين.

وكتب تريبل إتش عبر منصة "إكس": "تلقيت مكالمة هاتفية من عضو WWE، مايك روتوندا، أبلغني بالخبر المأساوي الذي يفيد بوفاة ويندهام روتوندا - المعروف باسم براي وايت - بشكل غير متوقع اليوم".

وأضاف: "تعاطفنا مع عائلته، نطلب من الجميع احترام خصوصيتهم في هذا الوقت".

ولم يكشف تريبل إتش عن سبب وفاة براي وايت، الذي قضى شهوره الأخيرة بعيداً عن حلبة المصارعة.

من جهتها، قالت صحيفة "ماركا" الإسبانية، أن آخر ظهور لبراي وايت كان فبراير الماضي، مشيرة إلى أنه كان يعاني من مرض يهدد حياته، ولم يحصل على إذن للعودة إلى الحلبة.

وأكدت الصحيفة، أن براي وايت أصيب بنوبة قلبية نتيجة مشاكل قلبية أخرى ناجمة عن مضاعفات إصابته بفيروس كورونا.

يذكر أن براي وايت انضم إلى "WWE" عام 2009، وفاز بـ 5 بطولات عالمية طوال مسيرته مع اللعبة القتالية.

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