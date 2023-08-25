52 مقاتلاً ومقاتلة في «محاربي الإمارات»

المصدر: أبوظبي- البيان

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أعلنت اللجنة المنظمة لبطولة «محاربي الإمارات» للفنون القتالية المختلطة، بإقامة نسختين عربية ودولية اليوم ويوم غدٍ بمشاركة 52 مقاتلاً ومقاتلة من مختلف دول العالم، بصالة الاتحاد أرينا بجزيرة ياس.

وتم الكشف عن تفاصيل الحدث، في مؤتمر صحافي، بحضور فؤاد درويش رئيس اللجنة المنظمة، الرئيس التنفيذي لشركة بالمز الرياضية المنظمة للبطولة، وعدد من المقاتلين.

وتقام اليوم في الساعة السادسة مساء النسخة العربية (43) التي تشهد 12 نزالاً قوياً بمشاركة 24 مقاتلاً ومقاتلة من 10 دول، وتشهد عودة المقاتل الإماراتي محمد الكثيري، وتتصدر البطولة العربية مواجهة تاريخية لتوحيد لقب النسخة العربية والأفريقية في وزن المتوسط والتي تجمع بين المغربي بدرالدين دياني بطل النسخة العربية والتونسي وسام حمامي بطل النسخة الأفريقية.

فيما تشهد النسخة الدولية 44 والتي تقام الساعة الثامنة من مساء يوم غدٍ 14 نزالاً بمشاركة 28 مقاتلاً من عشرين دولة، ويلتقي في النزال الرئيسي البرازيلي اليكس دي سيلفا والقيرغيستاني زارماتوف.

وأكد فؤاد درويش رئيس اللجنة المنظمة، عن اكتمال الاستعدادات ، لافتاً إلى أن قرار توحيد لقبي النسختين العربية والأفريقية جاء لإضفاء مزيد من الندية للمنافسات.

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