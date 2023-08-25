8 ميداليات جديدة للجوجيتسو في مونديال أستانا

المصدر: أستانا - البيان

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واصل منتخبنا الوطني للجوجيتسو برعاية «شركة مبادلة للاستثمار» أداءه القوي في منافسات بطولة العالم للجوجيتسو لفئة (تحت 18 عاماً)، في العاصمة الكازاخستانيه أستانا وسط مشاركة دولية واسعة، ونجح أبطال الإمارات في رفع رصيد الدولة في البطولة إلى 31 ميدالية ملونة بواقع 8 ذهبيات، 7 فضيات، و16 برونزية.

وتمكن لاعبو منتخبنا الوطني من إحراز 8 ميداليات أمس، ذهبيتين، وفضيتين، و4 ميداليات برونزية، وتوج بالذهب البطل عمار الحمادي وزن 50 كيلوجراماً، والبطل هزاع الحساني وزن 81 كيلوجراماً، وحقق عبدالرحمن محمد فضية وزن 55 كيلوجراماً، وعبدالله الدرمكي فضية وزن فوق (81 كيلوجراماً)، فيما توج بالميداليات البرونزية كل من ماجد البلوشي وزن 46 كيلوجراماً، وغيث الحربي وزن 50 كيلوجراماً، وراشد الظاهري وزن 60 كيلوجراماً، ومحمد العولقي وزن 66 كيلوجراماً.

أداء استثنائي

وأشاد محمد سالم الظاهري نائب رئيس اتحاد الإمارات للجوجيتسو رئيس البعثة، بالأداء الكبير لشباب المنتخب الوطني وحرصهم على متابعة المسيرة المظفرة لزملائهم في هذه البطولة، مؤكداً أن هذه الإنجازات التي يحققها الأبطال هي ثمرة الدعم الكبير والرؤية الحكيمة للقيادة الرشيدة، والتي أسهمت في تحقيق الريادة العالمية لجوجيتسو الإمارات، وإنتاج المواهب القادرة على المنافسة واعتلاء منصات التتويج العالمية.

إعداد جيد

وتابع الظاهري: فخورون بما يتمتع به هذا الجيل من حب ومسؤولية ورغبة جامحة في تمثيل الدولة في المحافل المختلفة، وتشريف الوطن في أكبر البطولات، وذلك من خلال التضحية والالتزام في التدريبات والإعداد الجيد والاستفادة الكاملة من المعسكرات الداخلية والخارجية التي ينظمها الاتحاد على مدار العام لتعزيز جاهزية الأبطال للاستحقاقات المختلفة.

ونوّه الظاهري بجهود الجهاز الفني للمنتخب والمدربين الحريصين على ترجمة خطط الاتحاد على أرض الواقع، واختيار المواهب القادرة على التطور المستمر وتمثيل المنتخبات الوطنية وتحقيق الإنجازات.

وأكد مبارك صالح المنهالي مدير الإدارة الفنية في اتحاد الإمارات للجوجيتسو، أن المنتخب الوطني يسير في الاتجاه الصحيح على الرغم من قوة المنافسات وطبيعة التحديات، موضحاً أن اللاعبين قد استعدوا جيداً لخوض أصعب المواجهات والتعامل بكفاءة عالية مع مختلف ظروف النزالات.

كفاءة واقتدار

وقال عمار الحمادي لاعب المنتخب الوطني تحت (18 عاماً)، والذي حقق الميدالية الذهبية في وزن 50 كيلوجراماً بعد تقديم أداء قوي وتجاوز أكثر من نزال بكفاءة واقتدار، «سعيد بهذا الإنجاز الذي يعكس قوة ومهارة لاعبي الإمارات وقدرتهم على التعامل مع مختلف تحديات النزال».

وأضاف، «لقد تدربنا بقوة للوصول إلى هذا المستوى الفني، ونفخر بمساهمتنا في إثراء رصيد الدولة من الميداليات وتعزيز حظوظها بالحفاظ على اللقب، وواثقون من أن تبقى الصدارة إماراتية للعام الرابع على التوالي».

ذهبية ثمينة

وقال لاعب المنتخب هزاع الحساني، الذي حقق الميدالية الذهبية عن وزن 81 كيلوجراماً بعد أدائه الكبير على البساط ونجاحه في تخطي أقوى الخصوم، «أشعر بسعادة غامرة للصعود إلى منصة التتويج بعلم الإمارات. لاعبو المنتخب يسعون دائماً خلف الذهب، وبفضل الله تحقق لنا ذلك ونجحنا في الخروج بالعديد من المكاسب والتجارب القيمة التي ستسهم في تطورنا في ظل البيئة النموذجية المتاحة لنا وتوافر أفضل الأجهزة الفنية في العالم، والدعم اللامحدود من الاتحاد وفريق عمله المتفاني في العطاء».

منافسات الختام

وتنطلق اليوم نزالات اللاعبين واللاعبات لفئة تحت (21 عاماً)، ونجح صقور الجوجيتسو في اجتياز مرحلة الميزان مساء أمس ويتدربون بشكل متواصل لخوض النزالات التي من المتوقع أن تكون في قمة الحماس والتشويق.

ويعوّل بشكل كبير على لاعبي المنتخب في هذه الفئة كونهم يملكون خبرة أكبر في هذه البطولات وتمكن معظمهم من تحقيق ميدالية ملونة خلال بطولة العالم للكبار التي اختتمت الشهر الماضي في منغوليا.

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