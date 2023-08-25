«أبوظبي العالمية لمحترفي الجوجيتسو» 1 نوفمبر

المصدر: أبوظبي - البيان

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تحت رعاية سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي رئيس المجلس التنفيذي ، تنطلق بطولة أبوظبي العالمية لمحترفي الجوجيتسو بنسختها الخامسة عشرة من 1 إلى 11 نوفمبر المقبل في مبادلة أرينا بمدينة زايد الرياضية، بمشاركة واسعة من نجوم وأبطال اللعبة المصنفين من دول العالم كافة.

وقال عبدالمنعم السيد محمد الهاشمي، رئيس الاتحادين الإماراتي والآسيوي النائب الأول لرئيس الاتحاد الدولي للجوجيتسو، في هذا الصدد: «نرفع أسمى آيات الشكر والتقدير والعرفان لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، قائد مسيرة التطور والنمو والازدهار للدولة، ولسمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، لرعايته الكريمة للنسخة الخامسة عشرة من البطولة، ودعم سموه المستمر لتلك الرياضة، التي تكتسب شعبية متزايدة على مستوى العالم، وتوجيهاته التي أسهمت في ترسيخ مكانة أبوظبي عاصمة عالمية للجوجيتسو».

وقال الهاشمي: «دعم القيادة الرشيدة يمثل حجر الزاوية لكل نجاحات وإنجازات رياضة الجوجيتسو في الدولة، ومساهمته في بناء الأجيال القوية القادرة على النهوض بالوطن والحفاظ على هويته ومكتسباته، وعلى الصعيد العالمي أصبحت أبوظبي وجهة الأبطال الأولى، وموطناً لأكبر بطولات الجوجيتسو العالمية».

ركن أساسي

وتابع: «شكّلت بطولة أبوظبي العالمية لمحترفي الجوجيتسو على مدى العقد الماضي ركناً أساسياً من أركان تحقيق الريادة العالمية للعاصمة أبوظبي في رياضة الجوجيتسو، بما رسخ مكانتها أكبر مطور لهذه الرياضة في العالم، ويعتبر الدعم الكبير من قبل القيادة الرشيدة لرياضة الجوجيتسو بشكل خاص، والرياضات القتالية بشكل عام، من أهم العوامل التي جعلت من تجربة أبوظبي نموذجاً يحتذى عالمياً في مجالات نشر اللعبة، وتطويرها، واكتشاف المواهب وصناعة الأبطال، وتنظيم البطولات الاحترافية، ولا أدل على ذلك من استضافتها مقري الاتحادين الآسيوي والدولي للعبة، ومساهمتها المؤثرة في صنع القرارات الدولية ذات التأثير المباشر على نمو الرياضة على الأصعدة كافة».

وأضاف: «نتطلع إلى الترحيب بأكثر من 6000 لاعب ولاعبة خلال منافسات النسخة الخامسة عشرة من بطولة أبوظبي العالمية لمحترفي الجوجيتسو، وهي البطولة التي باتت غنية عن التعريف بالنسبة لأبطال الجوجيتسو ومشجعيها حول العالم، والوجهة المفضلة لنجوم اللعبة وعشاقها، ومحطتهم الأساسية لتحقيق أحلامهم والارتقاء بتصنيفهم العالمي».

واختتم الهاشمي: «تمثل رعاية سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان للبطولة الضمانة الكبرى لنجاحها، وتحويلها إلى احتفالية استثنائية تحفز جميع القائمين عليها من اتحاد وشركاء وأندية وأكاديميات ولاعبين وجمهور على بذل الغالي والنفيس لتحقيق الأهداف المنشودة على مستوى اللعبة، وتعكس قدرة العاصمة أبوظبي على الإبهار وتنظيم الأحداث والفعاليات الاستثنائية».

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