جلسة حوارية لـ«دبي الرياضي» اليوم

المصدر: دبي - البيان

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يعقد مجلس دبي الرياضي، في الساعة العاشرة من صباح اليوم، جلسة حوارية مع منظمي الفعاليات الرياضية في دبي، بحضور ممثلي أبرز شركات التطوير العقاري في دبي، لاستعراض أهم التحديثات والتطورات الخاصة بالنسخة السادسة من «نظام تصنيف الفعاليات الرياضية» حسب النجوم، وهو الأول من نوعه في العالم، الذي صممه وأطلقه مجلس دبي الرياضي.

وسيتم خلال الجلسة شرح المعايير والفئات الجديدة، التي أضافها مجلس دبي الرياضي إلى نظام تصنيف الفعاليات الرياضية، من أجل تعزيز قطاع الفعاليات الرياضية في دبي، والتطوير المستمر لهذا القطاع المهم، بما ينسجم مع التطورات الحاصلة في جميع مجالات الحياة بدبي، وفي القطاع الرياضي خصوصاً، وتوفير بيئة تسهم في الدفع باتجاه تطوير ودعم تنظيم الفعاليات الرياضية.

كما سيتم خلال الفعالية التعريف بأبرز وأهم القطاعات والمناطق في دبي، التي يمكن تنظيم الفعاليات الرياضية مما يزيد من قيمة الفعالية الرياضية، ويسهم في الترويج لوجهات دبي، وأشهر المعالم السياحية فيها.

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