سعيد حارب: دبي تتألق في تحطيم الأرقام القياسية

المصدر: دبي - البيان

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أكد سعيد حارب أمين عام مجلس دبي الرياضي أن دبي تواصل التألق في تحطيم الأرقام القياسية، وأصبحت وجهة مفضلة للاتحادات الدولية لتنظيم البطولات والفعاليات الدولية فيها، وذلك بفضل بنيتها التحتية المتطورة، بما تتضمنه من المرافق والمنشآت الرياضية المصممة، وفق أفضل المواصفات والمعايير الدولية، في ظل الاهتمام الكبير والدعم، الذي تحظى به رياضة أصحاب الهمم من قيادتنا الرشيدة، كما يولي سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم رئيس مجلس دبي الرياضي رئيس اللجنة العليا لحماية حقوق أصحاب الهمم اهتماماً كبيراً بتمكين أصحاب الهمم.

جاء ذلك في تصريح صحافي، عقب حضوره جانباً من منافسات النخبة، ضمن بطولة العالم لرفعات القوة لأصحاب الهمم بصالة فندق هيلتون الحبتور سيتي، ومشاركته في تتويج الفائزين.

وقال حارب: إن استضافة دبي بطولتي عالم خلال 60 يوماً فقط يؤكد أن الإمارات دائماً على قدر التحدي وتحطيم أرقام جديدة، لتكسر دبي أيضاً الأرقام في عدد المشاركين والدول، والأرقام تتحدث عن نفسها.

وأشار أمين عام مجلس دبي الرياضي إلى أن مشاركة جميع قارات العالم في مونديال «رفعات القوة بدبي» يعزز ثقة الدول بإمكاناتها ومكانتها العالمية في الإبهار، خصوصاً في ظل توفر كل مقومات النجاح، للوصول بمثل هذه الأحداث العالمية إلى التميز، الذي ينشده الجميع. وأثني حارب على المستوى الفني، الذي ظهر به الأبطال في «المونديال» مما سيكون له المردود الإيجابي على المستوى العام للحدث، وفق النهج المرسوم، خصوصاً أن البطولة مؤهلة للنسخة الجديدة لدورة الألعاب البارالمبية «باريس 2024».

من ناحية أخرى كانت الإثارة العنوان البارز لانطلاقة مسابقات «النخبة»، التي تلت منافسات الناشئين، في ظل رغبة الأبطال لحجز مقاعدهم ،من أجل الوجود في «بارالمبية باريس 2024».

وحلقت الصينية زي كو بذهبية أفضل رفعة 41 كجم سيدات، تلتها في المركز الثاني والميدالية الفضية ايستر نورجو من نيجيريا، فيما كان المركز الثالث والميدالية البرونزية من نصيب البرازيلية لارا دي ليما.

وفي مسابقة أفضل رفعة «رجال» وزن 49 كانت الصدارة والميدالية الذهبية من نصيب يو زينغ من الصين، تلاه في المركز الثاني الياباني تيتسو، فيما جاء مواطنه هيروش ثالثاً.

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