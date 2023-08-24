31 ميدالية ملونة لشباب الإمارات في عالمية الجوجيتسو

المصدر: وام

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واصل منتخبنا الوطني للجوجيتسو برعاية "شركة مبادلة للاستثمار" أداءه القوي في منافسات بطولة العالم للجوجيتسو لفئة (تحت 18 عاما ) في العاصمة الكازاخستانيه أستانا وسط مشاركة دولية واسعة.

ونجح أبطال الإمارات في رفع رصيد الدولة في البطولة إلى 31 ميدالية ملونة بواقع، 8 ذهبيات، 7 فضيات، و16 برونزية. وتمكن لاعبوا منتخبنا الوطني من إحراز ذهبيتين، وفضيتين، و4 ميداليات برونزية.

وتوج بالذهب البطل عمار الحمادي وزن 50 كيلو جرام، والبطل هزاع الحساني وزن 81 كيلو جرام، وحقّق عبد الرحمن محمد فضية وزن 55 كيلو جرام، وعبدالله الدرمكي فضية وزن فوق (81 كيلو جرام)، فيما توج بالميداليات البرونزية كل من ماجد البلوشي وزن 46 كيلو جرام، وغيث الحربي وزن 50 كيلو جرام، وراشد الظاهري وزن 60 كيلو جرام، ومحمد العولقي وزن 66 كيلو جرام.

وأشاد محمد سالم الظاهري نائب رئيس اتحاد الإمارات للجوجيتسو رئيس البعثة بالأداء الكبير لشباب المنتخب الوطني وحرصهم على متابعة المسيرة المظفرة لزملائهم في هذه البطولة، مؤكدا أن هذه الإنجازات التي يحققها الأبطال هي ثمرة الدعم الكبير والرؤية الحكيمة للقيادة الرشيدة والتي ساهمت في تحقيق الريادة العالمية لجوجيتسو الإمارات، وإنتاج المواهب القادرة على المنافسة واعتلاء منصات التتويج العالمية.

وقال الظاهري: فخورون بما يتمتع به هذا الجيل من حب ومسؤولية ورغبة جامحة في تمثيل الدولة في المحافل المختلفة، وتشريف الوطن في أكبر البطولات، وذلك من خلال التضحية والالتزام في التدريبات والإعداد الجيد والاستفادة الكاملة من المعسكرات الداخلية والخارجية التي ينظمها الاتحاد على مدار العام لتعزيز جاهزية الأبطال للاستحقاقات المختلفة.

ونوّه الظاهري بجهود الجهاز الفني للمنتخب والمدربين الحريصين على ترجمة خطط الاتحاد على أرض الواقع، واختيار المواهب القادرة على التطور المستمر وتمثيل المنتخبات الوطنية وتحقيق الإنجازات.

وأكّد مبارك صالح المنهالي مدير الإدارة الفنية في اتحاد الإمارات للجوجيتسو أن المنتخب الوطني يسير في الاتجاه الصحيح بالرغم من قوة المنافسات وطبيعة التحديات، موضحا أن اللاعبين قد استعدوا جيدا لخوض أصعب المواجهات والتعامل بكفاءة عالية مع مختلف ظروف النزالات.

وقال المنهالي إن اليوم الأخير من المنافسات يشكل محطة أساسية نحو زيادة غلة الدولة من الميداليات، ونعوّل كثيرا على قدرة أبنائنا وبناتنا الذين ينافسون في فئة تحت (21) على تكرار إنجازهم الرائع في منغوليا الشهر الماضي، وجمع المجد من جميع أطرافه، وترسيخ تربع دولة الإمارات على قمة العالم.

ومن جانبه قال عمار الحمادي لاعب المنتخب الوطني تحت (18) عاما والذي حقق الميدالية الذهبية في وزن 50 كيلو جرام بعد تقديم أداء قوي وتجاوز أكثر من نزال بكفاءة واقتدار: سعيد بهذا الإنجاز الذي يعكس قوة ومهارة لاعبي الإمارات وقدرتهم على التعامل مع مختلف تحديات النزال..لقد

تدربنا بقوة للوصول إلى هذا المستوى الفني، ونفخر بمساهمتنا في إثراء رصيد الدولة من الميداليات وتعزيز حظوظها بالحفاظ على اللقب وواثقون من أن تبقى الصدارة اماراتية للعام الرابع على التوالي.

وبدوره قال لاعب المنتخب هزاع الحساني الذي حقق الميدالية الذهبية عن وزن 81 كيلو جرام بعد أدائه الكبير على البساط ونجاحه في تخطي أقوى الخصوم: أشعر بسعادة غامرة للصعود إلى منصة التتويج رافعاً علم الإمارات، لاعبو المنتخب يسعون دائما خلف الذهب، وبفضل الله تحقق لنا ذلك ونجحنا في الخروج بالعديد من المكاسب والتجارب القيمة التي ستسهم في تطورنا في ظل البيئة النموذجية التي المتاحة لنا وتوافر أفضل الأجهزة الفنية في العالم.

وتنطلق غدا نزالات اللاعبين واللاعبات لفئة تحت (21 عاما)، ونجح صقور الجوجيتسو من اجتياز مرحلة الميزان اليوم حيث يتدربون بشكل متواصل لخوض النزالات التي من المتوقع أن تكون في قمة الحماس والتشويق.

ويعوّل بشكل كبير على لاعبي المنتخب في هذه الفئة كونهم يملكون خبرة أكبر في هذه البطولات وتمكن معظمهم من تحقيق ميدالية ملونة خلال بطولة العالم للكبار التي اختتمت الشهر الماضي في منغوليا.

وتضم قائمة المنتخب تحت 21 عاماً للرجال كلاً من عمر السويدي ومحمد الكتبي وزن 56 كيلو جرام، وخالد الشحي وسعود الحوسني وزن 62 كيلو جرام، وسلطان حسن وفهد الحمادي وزن 69 كيلو جرام، ومهدي العولقي وفراج العولقي وزن 77 كيلو جرام، وسعيد الكبيسي وعبد الرحمن الشمري وزن 85 كيلو جرام، وعمار الحوسني وزن 94 كيلو جرام.

أما منتخب السيدات تحت (21 عاما) فيضم كلاً من سارة الحمادي وعائشة الشامسي وزن 45 كيلو جرام، وبلقيس الهاشمي وشما البلوشي وزن 48 كيلو جرام، وحصة الشامسي والعنود الحوسني وزن 52 كيلو جرام، وهيا الجهوري وزن 57 كيلو جرام، وشما الكلباني ومهرة محفوظ وزن 63 كيلو جرام.

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