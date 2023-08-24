لاعبة منتخب الإمارات تتأهل إلى نهائيات بطولة الشباب للقوس والسهم في كوريا الجنوبية

المصدر: سيؤول - وام

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تأهلت عائشة جاسم آل علي لاعبة منتخب الإمارات للقوس والسهم إلى نهائيات فئة «القوس المحدب فرق سيدات»، المقررة غداً، التي ينظمها الاتحاد الآسيوي لفئة الشباب.

كما نجحت بتحقيق أفضل رقم شخصي دولي بمعدل 594 نقطة، في منافسات الفرق المختلطة.

ويختتم منتخب الإمارات للقوس والسهم غداً المعسكر الإعدادي للاعبين الشباب في كوريا الجنوبية، والذي ينظمه الاتحاد الآسيوي، بإشراف الاتحاد الدولي، وبدعم من التضامن الأولمبي، لتنمية وتطوير مهارات اللاعبين في المنتخبات الآسيوية.

وضمت البعثة المشاركة في المعسكر اللاعب ناصر السدراني واللاعبة عائشة جاسم آل علي، بالإضافة إلى المدربة شيخة الخاطري.

وتضمن المعسكر خوض منافسات لفئات القوس والسهم، وإجراء تدريبات شاملة، بالإضافة إلى دورات نظرية وعملية حول رياضة القوس والسهم، بإشراف خبراء كوريين.

من جانب آخر تنطلق على مدى يومي 2 و3 سبتمبر المقبل الاختبارات الوطنية في نادي ضباط الشرطة في الشارقة، بإشراف الإدارة الفنية في الاتحاد، بهدف اختيار القائمة التي ستشارك في البطولتين العربية والآسيوية، بكل من السعودية وتايلاند الشهر المقبل.

وأكد حميد المشرخ، الأمين العام لاتحاد القوس والسهم أن المعسكر الإعدادي في كوريا الجنوبية حقق الكثير من الفوائد المهمة، نظراً للقيمة الإيجابية الكبيرة للاعبين ناصر السدراني وعائشة آل علي، من خلال المشاركة في المنافسات التي تم تنظيمها بتواجد أفضل اللاعبين على مستوى القارة.

وأوضح أن المشاركة المقبلة في البطولتين العربية والآسيوية الشهر المقبل، تمثل إضافة جديدة للمنتخب بعد النتائج الجيدة التي تحققت مؤخراً، في البطولات العالمية بكل من ألمانيا وإيرلندا، بالإضافة إلى أن المنافسة الآسيوية تكتسب أهميتها لمتابعة حصد النقاط المؤهلة إلى أولمبياد باريس 2024.

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