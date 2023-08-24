افتتاح رائع لـ«عربية المواي تاي»

المصدر: طرابلس - البيان

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حقق حفل الافتتاح الرسمي لمنافسات البطولة العربية للمواي تاي للشباب والذي أقيم أول من أمس نجاحاً متميزاً ولافتاً وسط أجواء رائعة شهدتها القاعة الكبرى في المدينة الرياضية بالعاصمة الليبية طرابلس والتي تحتضن الحدث حتى 26 أغسطس الجاري وبمشاركة 200 لاعب ولاعبة يمثلون 15 دولة عربية.

شهد الافتتاح رئيس حكومة الوحدة الوطنية في جمهورية ليبيا عبدالحميد الدبيبة وعبدالشفيع الجويفي وزير الرياضة الليبي والدكتور جمال الزروق رئيس اللجنة الأولمبية الليبية ومحمد الزروق نائب رئيس الاتحاد العربي للمواي تاي رئيس الاتحاد الليبي وطارق محمد المهيري الأمين العام للاتحاد العربي.

ورحب عبدالحميد الدبيبة بالوفود العربية المشاركة في البطولة العربية للمواي تاي، كما عبر في كلمته عن سعادة جميع الليبيين باستضافة إخوتهم من مختلف البلدان العربية، مشيداً بتنظيم البطولة والمشاركة المتميزة للمنتخبات العربية، كما أعلن انطلاق وبدء منافسات البطولة، وتابع النزال الاستعراضي الذي أقيم للتعريف بفنون رياضة المواي تاي.

وقال طارق محمد المهيري الأمين العام للاتحاد العربي: نشكر رئيس حكومة الوحدة الوطنية في جمهورية ليبيا عبدالحميد الدبيبة على تشريفه حفل افتتاح البطولة العربية للمواي تاي للشباب، كما توجه بخالص الشكر والامتنان للجمهورية الليبية الشقيقة، تقديراً لدورهم البارز وجهودهم المخلصة لاستضافة البطولة العربية للمواي تاي للشباب بحفاوة كبيرة وكرم ضيافة واستقبال متميز للبعثات والوفود العربية كافة المشاركة، مشيداً بجهود وزارة الرياضة واللجنة الأولمبية في ليبيا والاتحاد الليبي للمواي تاي والكيك بوكسينج ودعمهم الكبير لنجاح التجمع العربي الشبابي على أرض ليبيا العزيزة.

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