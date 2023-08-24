15 ميدالية ملونة لبنات الإمارات في مونديال الجوجيتسو

المصدر: كازاخستان– البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

في أجواء استثنائية من الحماس والتشويق، انطلقت أمس منافسات بطولة العالم للجوجيتسو لفئتي (تحت 16 عاماً و18 عاماً) للبنات في العاصمة الكازاخستانية أستانا، وسط مشاركة دولية واسعة، وتألق لافت لنجمات المنتخب الوطني، اللاتي حصدن 15 ميدالية ملونة. وحققت ناشئات المنتخب الوطني للجوجيتسو تحت (16 عاماً) إنجازاً مشرفاً في مشاركتهن الأولى ونجحن في حصد 6 ميداليات ملونة بواقع فضية و5 برونزيات.

وتوجت بالميدالية الفضية هيرة الظاهري وزن 36 كجم، فيما فازت بالميداليات البرونزية كل من فاطمة الكثيري وغلا الحمادي وزن 44 كجم، ونجلاء هاشم وزن 48 كجم، وحنين الخوري وزن 57 كجم، وعائشة الجنيبي وزن 63 كجم.

ولم يكن أداء فتيات المنتخب الوطني تحت (18 عاماً) أقل قوة وندية من زميلاتهن الناشئات، حيث نجحن في كتابة التاريخ من جديد عبر تحقيقهن لـ 9 ميداليات ملونة بواقع 3 ذهبيات، وفضيتين، و4 برونزيات، لترتفع بذلك غلّة الإمارات من الميداليات الملونة إلى 23 ميدالية ملونة لتنفرد في الصدارة وتعزز حظوظها في الحفاظ على اللقب. وتوّجت بالذهب عن كل جدارة روضة الشامسي وزن 40 كجم، والتي أنهت نزالها بالإخضاع، والعنود الحربي وزن 44 كجم، وزمزم الحمادي وزن 52 كجم، والتي حققت منذ أقل من شهر ذهبية العالم في الفنون القتالية المختلطة، وتوّجت بالميدالية الفضية اللاعبتان حصة الياسي وزن 44 كجم، ومريم آل علي وزن 44 كجم، وتوّجت بالميداليات البرونزية كل من دانة البريكي وزن 40 كجم شمسة العامري وزن 48 كجم، وميثاء المزيني وزن 52 كجم، وميرة الجرجاوي وزن فوق 70 كجم.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز