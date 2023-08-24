«ماراثون دبي» ينطلق 7 يناير 2024

المصدر: دبي - البيان

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ينطلق ماراثون دبي بنسخته الثالثة والعشرين، الذي يقام بالتعاون مع مجلس دبي الرياضي، 7 يناير 2024. وسيبدأ ماراثون دبي وينتهي على طريق أم سقيم،

ويتكون الماراثون من ثلاث مسافات، والمكون من ثلاثة سباقات، 4 كيلو مترات، و10 كيلو مترات، وسباق الماراثون الكلاسيكي لمسافة 42.195 كيلو متراً. وقال سعيد حارب الأمين العام لمجلس دبي الرياضي: «يتمتع ماراثون دبي بحضور قوي وراسخ كونه واحداً من أكبر الأحداث الرياضية السنوية على الساحة الرياضية العالمية، وهو المفضل لدى العدائين من جميع الأعمار والمستويات». وقال بيتر كونيرتون، المدير العام للحدث: «نحن ممتنون للغاية لمجلس دبي الرياضي، وكذلك لشرطة دبي، وهيئة الطرق والمواصلات بدبي وبلدية دبي، للعمل معنا، لتسهيل انطلاق ماراثون دبي 2024».

وأضاف: «وفي حين أنه مسار ثابت أثبت أنه شائع لدى العدائين المحليين، بالإضافة إلى العدد المتزايد من سائحين الماراثون الدوليين من خارج المنطقة، فإننا نعلم أن تنظيم ماراثون داخل المدينة يمثل تحدياً كبيراً للإدارات الحكومية».

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