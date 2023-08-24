محمد بن ثعلوب يهنئ ممثلي الجودو في «الأولمبية»

المصدر: (دبي - البيان)

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هنأ محمد بن ثعلوب الدرعي رئيس اتحاد الإمارات للجودو اللجنة الأولمبية الوطنية، بمناسبة تشكيل لجنة الأندية الرياضية الإماراتية التي تشكل دعماً لرياضة الإمارات. كما أشاد رئيس اتحاد الإمارات للجودو بالنقلة الحضارية في العملية الانتخابية التي تم بها الاقتراع الإلكتروني في أجواء نالت رضا واستحسان الجميع.

وأثنى محمد بن ثعلوب الدرعي على انتخاب ناصر محمد التميمي الحائز أمين السر العام لاتحاد الجودو لعضوية مجلس إدارة اللجنة الأولمبية الوطنية. كما هنأ أمل حسن بو شلاخ الفائزة عن اتحاد الإمارات لكرة القدم، والتي تعد واحدة من مؤسسات كرة القدم النسائية الإماراتية .

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