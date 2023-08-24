الاتحاد الدولي يشيد بمونديال دبي لرفعات القوة

المصدر: دبي - البيان

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أعلنت لجنة رفعات القوة في الاتحاد الدولي لرفعات القوة لأصحاب الهمم أن دولة الإمارات أكدت، من خلال التنظيم المتميز لبطولة العالم في دبي، مكانتها الكبيرة في استضافة الفعاليات الدولية، وهو ما بدا واضحاً في حفل الافتتاح، وجميع الترتيبات الأخرى المرتبطة باستضافة الوفود المشاركة، والإجراءات التنظيمية.

وتستضيف دبي حالياً بطولة العالم لرفعات القوة، في فندق «هيلتون الحبتور»، بمشاركة 610 لاعبين ولاعبات، يمثلون 90 دولة، تحت رعاية سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس مجلس دبي الرياضي، رئيس اللجنة العليا لحماية حقوق أصحاب الهمم.

وقال خورخي مورينيو، رئيس لجنة رفعات القوة بالاتحاد الدولي: إن البطولة تعتبر إحدى المحطات المهمة لحصد النقاط المؤهلة للألعاب البارالمبية «باريس 2024».

واستهل منتخبنا مشواره بحصد «فضيتي» مسابقة الناشئين، التي اختتمت، أول من أمس، وسط أجواء حماسية، كان لها المرود الإيجابي على المستوى الفني العام للمسابقة.

وجاءت فضيتا الإمارات بتوقيع بطلنا عبدالله الجيلاني في وزن 80 كجم، محققاً المركز الثاني في أفضل رفعة، بعد أن رفع 66 كجم خلف الأوزبكي يلدوشوف، الذي رفع 135 كجم.

كما حقق بطلنا المركز الثاني في مجموع الرفعات في المجموع العام «182 كجم».

مستقبل

وأثنى عبدالله حسن رئيس وفدنا على هذه البداية في مسابقة الناشئين، مشيراً إلى أن القاعدة الصحيحة هي أساس النجاح.

وقال: إن عبدالله الجيلاني من اللاعبين، الذين يبشرون بمستقبل في هذه اللعبة، وإن مثل هذه البداية سيكون لها الأثر الكبير على تطوير مستواه في مشاركاته القارية والدولية المقبلة، التي تتطلب جهداً مضاعفاً من أجل تحقيق ما يصبو إليه، وفق النهج المرسوم.

وأشار رئيس وفد الإمارات إلى أن الاتحاد الدولي لرفعات القوة يهدف من تنوع المسابقات ، كما أن الميدالية الملونة في حدث بحجم «المونديال» دفعة معنوية كبيرة لأي لاعب.

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