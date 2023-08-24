16 فريقاً في «البادل للاعبات الإماراتيات»

المصدر: دبي - البيان

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بمناسبة يوم المرأة الإماراتية، الذي أطلقته سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك، رئيسة الاتحاد النسائي العام رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية «أم الإمارات»، أعلن مجلس دبي الرياضي عن تنظيم بطولة «بنك المشرق للبادل للسيدات» المخصصة للاعبات الإماراتيات من فئة «سي المفتوحة».

وتقام البطولة على ملاعب عالم دبي للرياضة بمركز دبي التجاري، خلال يومي السبت المقبلين، بمشاركة 16 فريقاً من مختلف الجنسيات والأعمار.

وأكد سعيد حارب أن مجلس دبي الرياضي يحرص على الاحتفاء بيوم المرأة الإماراتية، الذي يصادف يوم 28 أغسطس من كل عام، وذلك من خلال تنظيم فعاليات رياضية متنوعة، تلبي تطلعات المرأة الإماراتية في ممارسة الرياضة بشكل مستمر وتطوير مهاراتها، وتعزز مكانة الرياضة في اهتمامات المرأة الإماراتية وتمكنها من ممارسة هواياتها وتطوير مستوياتها، بما ينعكس بالإيجاب على صحتها وحيويتها وسعادتها.

وقال حارب: «ينظم مجلس دبي الرياضي سنوياً عشرات الفعاليات الرياضية الدولية والمحلية التنافسية والمجتمعية المخصصة للمرأة، ويسرنا أن نقدم في هذا العام إضافة مهمة لهذه الفعاليات وهي: بطولة بنك المشرق للبادل للسيدات من ضمن احتفالات يوم المرأة الإماراتية، كما يسرنا أن تقام هذه البطولة بالتعاون مع بنك المشرق، حيث تجسد رعاية البنك الوطني الرائد للبطولة العلاقة التكاملية بين القطاعين العام والخاص لخدمة المجتمع، وتؤكد حرص بنك المشرق على دعم الرياضة وتمكين المرأة الإماراتية في هذا المجال». وأضاف: «هذه البطولة ستكون فرصة للمشاركات لخوض تجربة مميزة في مكان رياضي متميز، وهو عالم دبي للرياضة، ونحن نحرص على أن تستمر هذه البطولة كونها حدثاً سنوياً، وأن تنمو وتتطور بالتناسب مع النمو الكبير، الذي تشهده رياضة المرأة عموماً، والتطور والانتشار، الذي تشهده رياضة البادل».

وقالت منى الغرير، رئيس مجموعة التسويق والاتصال المؤسسي، المشرق: «لا يقتصر هذا التعاون على رياضة البادل فحسب، بل يتعلق الأمر بالنشاط. نشاط تتألق فيه الرياضيات الإماراتيات، ويعرضن فيه موهبتهن وإصرارهن وشغفهن برياضة البادل. يسعدنا جداً التعاون مع مجلس دبي الرياضي لتنظيم بطولة «المشرق للبادل للسيدات» احتفاء بيوم المرأة الإماراتية».

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