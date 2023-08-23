الإمارات تفوز بعضوية لجنة الاستدامة في الاتحاد الدولي لكرة الطاولة

المصدر: وام

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فازت المهندسة مجد البلوشي عضو مجلس إدارة اتحاد الإمارات لكرة الطاولة، بعضوية لجنة الاستدامة بالاتحاد الدولي للعبة.

وتم اعتماد فوز المهندسة مجد البلوشي خلال اجتماعات الجمعية العمومية للاتحاد الدولي بتايلاند اليوم، بحضور حسن الزرعوني، الأمين العام للاتحاد.

وأكدت المهندسة مجد البلوشي أن المرأة الإماراتية بدعم القيادة الرشيدة، تحظى بالثقة الكاملة من المؤسسات الرياضية الدولية، بتواجد الكفاءات التي أثرت العمل التنفيذي، وحققت الإضافة الكبيرة.

وقالت إنها ستعمل على العديد من البرامج التطويرية، لتحقيق الاستدامة المطلوبة، وتعزيز انتشار اللعبة وسط قطاعات كبيرة في المجتمع، خاصة أن التجاوب الكبير من الفئات العمرية مع اللعبة، كان له الأثر الملموس في تزايد عدد الممارسين لها، والتفاعل مع الفعاليات والبرامج المجتمعية.

وتوجهت بالشكر والتقدير إلى سعادة المهندس داوود الهاجري، رئيس الاتحاد وأعضاء مجلس الإدارة، على دعمهم لتمكين المرأة في الاتحاد، وتنفيذ البرامج الشاملة لتطوير قدرات اللاعبات في مختلف المراحل.

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