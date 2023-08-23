ماراثون دبي يعود إلى قلب المدينة في نسخته الـ23

المصدر: وام

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أعلن مجلس دبي الرياضي عن عودة ماراثون دبي، أحد أبرز الأنشطة الرياضية السنوية وأقدم حدث للجري لمسافات طويلة في المنطقة، بنسخته الـ 23 إلى موقعة التقليدي في قلب مدينة دبي يوم الأحد الموافق 7 يناير 2024.

وكانت النسخة الـ22 من ماراثون دبي أقيمت في مدينة إكسبو دبي، بعد توقف استمر نحو 3 سنوات بسبب جائحة كورونا.

وتنطلق النسخة الجديدة من الماراثون وتنتهي على طريق أم سقيم، وتشتمل الفعالية على 3 سباقات، هي سباق(Fun Run) لمسافة 4 كم، وسباق الـ 10 كم، وسباق الماراثون الكلاسيكي لمسافة 42.195 كم، بعد ترتيبات بين منظمي الحدث ومجلس دبي الرياضي وشرطة دبي وهيئة الطرق والمواصلات في دبي.

وقال سعيد حارب، الأمين العام لمجلس دبي الرياضي: “ يتمتع ماراثون دبي بحضور قوي كأحد أكبر الأحداث الرياضية السنوية على الساحة الرياضية العالمية وهو المفضل لدى العدائين من جميع الأعمار والمستويات”.

وأضاف :" سنواصل العمل عن كثب مع زملائنا في الجهات الحكومية ومع المنظمين لتنظيم حدث آخر لا يُنسى وسيجلب رياضة الركض الدولي إلى قلب المدينة".

من جهته قال بيتر كونيرتون، المدير العام للحدث :" نحن ممتنون للغاية لمجلس دبي الرياضي، وشرطة دبي، وهيئة الطرق والمواصلات بدبي وبلدية دبي، للعمل معنا لتسهيل انطلاق ماراثون دبي 2024".

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