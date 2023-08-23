شرطة دبي تُنظم فعالية رياضية لموظفيها

المصدر: دبي - البيان

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نظم مركز تأهيل وتعزيز الجاهزية في الإدارة العامة لإسعاد المجتمع بالتعاون مع الإدارة العامة للموارد البشرية في شرطة دبي، فعالية رياضية للموظفين في مركز فستيفال سيتي للتسوق، وذلك في إطار مبادرة «أربعاء العافية»، الهادفة إلى تعزيز الجهوزية وجودة الحياة.

وأكد العقيد عبدالعظيم عبد الحسين كامكار، مدير مركز تأهيل وتعزيز الجاهزية في الإدارة العامة لإسعاد المجتمع، أن مبادرة «أربعاء العافية» تأتي بناءً على توجيهات معالي الفريق عبدالله خليفة المري، القائد العام لشرطة دبي، وتعد من المبادرات الرياضية والصحية والتوعوية المهمة التي تعكس حرص القيادة العامة لشرطة دبي على تعزيز الجهوزية وجودة الحياة للموظفين بما يسهم في أداء مهامهم الوظيفية على أكمل وجه، لتحقيق الهدف الاستراتيجي في تعزيز الأمن والأمان والعمل على إسعاد أفراد المجتمع.

وأضاف العقيد عبدالعظيم عبد الحسين كامكار، إن مبادرة «أربعاء العافية» تأتي أيضاً في إطار مشروع «قياس وتعزيز الجهوزية البدنية» الهادف لبناء قاعدة بيانات ذكية للجهوزية والكفاءة البدنية للموظفين استناداً إلى معايير مؤشر كتلة الجسم من الوزن، والطول، وفحص الجهاز العضلي الحركي، وتحديد نسب وتوزيع المكونات الرئيسة للجسم من الكتلة الدهنية والعضلية والماء، وذلك باستخدام أحدث الأجهزة والتقنيات الدقيقة للقياس بما يسهم في تقديم الاستشارات ووضع البرامج التأهيلية.

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