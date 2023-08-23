الرجبي في المجموعة الرابعة بـ «الألعاب الآسيوية» بالصين

المصدر: (دبي- العوضي النمر)

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أوقعت قرعة دورة الألعاب الآسيوية التاسعة عشرة والتي تنطلق في هانغجو بداية من 23 سبتمبر المقبل، منتخب الإمارات للرجبي في المجموعة الرابعة إلى جانب منتخبات الصين وأفغانستان، وهما من المنتخبات القوية والعريقة في اللعبة، ويواصل منتخبنا استعداداته المحلية حالياً في دبي، تحت إشراف المدرب بأول برليني، ومن المقرر أن يقيم معسكر إعداد خارجياً في هونج كونج قبل انطلاقة البطولة، يكون بمثابة تجهيز وتحضير للاعبين قبل المشاركة في هذا الحدث الكبير.

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