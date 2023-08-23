المصدر: دبي – علي الظاهري

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أعلنت لجنة انتخابات اللجنة الأولمبية الوطنية عن أسماء مجلس الإدارة الجديد برئاسة سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الثاني لحاكم دبي، رئيس مجلس دبي للإعلام، وذلك على هامش الاجتماع العادي للجمعية العمومية للجنة الأولمبية الوطنية الذي عقد أمس بدبي بحضور نائبي رئيس اللجنة الشيخ راشد بن حميد النعيمي ومعالي الدكتور أحمد بالهول الفلاسي، عبر تقنية الاتصال المرئي، وبحضور ممثلي الاتحادات الرياضية ومختلف وسائل الإعلام.

فوز

وتم الإعلان عن فوز المرشحين الأربعة من قبل رئيس مجلس إدارة اللجنة الأولمبية الوطنية بعضوية مجلس إدارة اللجنة حتى عام 2024، كما أعلنت عن أسماء المرشحين الفائزين بعضوية مجلس إدارة اللجنة الأولمبية بواقع 9 أعضاء يمثلون الاتحادات الرياضية الأولمبية الجماعية والاتحادات الرياضية الأولمبية الفردية، ومقعد العنصر النسائي، فيما تم إرجاء حسم المقعد الخاص بالاتحادات الرياضية غير الأولمبية التابعة للاتحادات الدولية المعترف بها من قبل اللجنة الأولمبية الدولية لأول اجتماع جمعية عمومية للمجلس الجديد.

اعتزاز

وأعرب الشيخ راشد بن حميد النعيمي في مستهل حديثه في اجتماع الجمعية العمومية، عن اعتزازه بهذا المشهد المتمثل في إجراء انتخابات مجلس إدارة اللجنة الأولمبية الوطنية، وما يمثله من نقطة تحول مهمة في مسيرة الحركة الأولمبية الوطنية خلال المرحلة المقبلة؛ قبل أن يفتح المجال للجنة الانتخابية للقيام بمهامها الإجرائية في انتخاب مجلس إدارة جديد للجنة الأولمبية الوطنية.

وأضاف الشيخ راشد بن حميد النعيمي: الفائز الحقيقي اليوم هو قطاعنا الرياضي بصرف النظر عن الأسماء والمسميات؛ فالجميع خاض هذه التجربة من أجل الوطن في المقام الأول وإعلاء رايته والارتقاء بالعمل الأولمبي، وتعزيز مستويات منتسبيه من رياضيين وفنيين وإداريين على مختلف الصعد.

اجتماع

استهلت لجنة الانتخابات برئاسة المستشار عمر محمد ميران أعمال الجلسة الثانية التي تتضمن انتخاب أعضاء مجلس إدارة اللجنة الأولمبية الوطنية حتى عام 2024 من الاجتماع العادي للجمعية العمومية للجنة الأولمبية الوطنية بالتهنئة إلى سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم بفوزه برئاسة اللجنة الأولمبية الوطنية، وكذلك اكتساب فارس محمد المطوع رئيس لجنة الرياضيين بعضوية مجلس إدارة اللجنة الأولمبية بعد انتخابه ممثلاً للجنة الرياضيين في مجلس إدارة اللجنة.

عضوية

وفي الختام، أعلنت لجنة الانتخابات برئاسة المستشار عمر محمد ميران وكل من الأعضاء المستشار محمد عبد العزيز المعمري، والمستشار حسن المرزوقي عن القائمة النهائية الفائزة بعضوية مجلس إدارة اللجنة، حيث بلغ إجمالي عدد الأصوات 33 صوتاً. وأعلنت اللجنة عن فوز الأعضاء المرشحين الأربعة من قبل رئيس مجلس إدارة اللجنة الأولمبية الوطنية بعد موافقة الجمعية العمومية للجنة، وهم الشيخ راشد بن حميد النعيمي، ومعالي الدكتور أحمد بالهول الفلاسي، وحنان محمد المحمود، ونورة حسن الجسمي لعضوية مجلس إدارة اللجنة الأولمبية.

أسماء

وكشفت اللجنة الانتخابية عن أسماء الأعضاء الـ9 الفائزين بعضوية مجلس إدارة اللجنة الأولمبية من الاتحادات الأولمبية وهم ناصر محمد التميمي من اتحاد الجودو بـ 31 صوتاً، وأحمد عبد الملك أهلي من اتحاد التنس بـ30 صوتاً، وعبد العزيز السلمان من اتحاد الكرة الطائرة بـ 30 صوتاً، وإبراهيم عيسى الزعابي من اتحاد كرة الطاولة بـ30 صوتاً، وأمل حسن بوشلاخ من اتحاد كرة القدم بـ 30 صوتاً، ومحمد عبدالله المر من اتحاد ألعاب القوى بـ 29 صوتاً، ونبيل محمد عاشور من اتحاد كرة اليد بـ29 صوتاً، ومنصور جمعة بوعصيبة من اتحاد الدراجات بـ 28 صوتاً، وقيس الظالعي من اتحاد الرجبي بـ27 صوتاً، فيما فازت خلود جمعة الظاهري من اتحاد الدراجات بعضوية مجلس الإدارة عن المقعد المخصص للمرأة بـ 17 صوتاً.

وكانت لجنة الانتخابات قد أعلنت أخيراً عن حسم سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم لمقعد الرئيس، فيما أعلنت اللجنة الأولمبية الوطنية عن انتخاب فارس محمد المطوع رئيساً للجنة الرياضيين وممثلاً لها في عضوية مجلس إدارة اللجنة الأولمبية عقب انتخابه مجدداً من زملائه لتمثيل لجنة الرياضيين بمقعد عضوية اللجنة الأولمبية وانتخاب كل من يوسف ميرزا الحمادي، ويوسف المطروشي، وصفية الصايغ لعضوية الجمعية العمومية للجنة الأولمبية.

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