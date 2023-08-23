220 لاعباً في «صيفية دبي الرياضي»

المصدر: دبي - البيان

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أطلق مجلس دبي الرياضي منافسات الدورة الصيفية التنشيطية للألعاب الجماعية التي يشارك فيها أكثر من 220 لاعباً من فئتي الشباب والناشئين من أندية دبي الأربعة وهي: شباب الأهلي، النصر، الوصل، وحتا، وتتضمن الدورة ثلاث ألعاب جماعية هي الكرة الطائرة وكرة السلة، وكرة اليد وتستمر منافسات الدورة حتى بعد غدٍ من الساعة 11 صباحاً حتى الساعة الثالثة عصراً.

وتقام منافسات بطولة كرة السلة في صالة راشد بن حمدان بنادي النصر الرياضي، بينما تقام منافسات بطولة كرة اليد في صالة الشيخ راشد بن مكتوم آل مكتوم بنادي الوصل الرياضي، فيما تقام منافسات بطولة الكرة الطائرة في صالة الشيخ مكتوم بن محمد بنادي شباب الأهلي بالنهدة.

وينظم مجلس دبي الرياضي «الدورة الصيفية التنشيطية للألعاب الجماعية» سنوياً انطلاقاً من خطته الاستراتيجية الساعية لتطوير قطاع الناشئين وتحضير فرق الأندية للمسابقات الرسمية، من خلال منح الفرصة للاعبين من فئة الشباب والناشئين للمشاركة في أكبر عدد من المباريات الخاصة بهم لزيادة الاحتكاك بين مختلف المستويات المهارية بما يكسبهم خبرة أكثر، كما تعد الدورة إعداداً مبكراً لفرق ولاعبي أندية دبي بالشكل الملائم قبل انطلاق منافسات الموسم الرياضي الجديد بما يساعدها على تحقيق أهدافهم للوصول إلى منصات التتويج في الموسم الرياضي.

وتأتي هذه الدورة تنفيذاً لتوصيات الملتقيات السنوية للألعاب الجماعية التي ينظمها المجلس في الجانب المتعلق بتطوير المستوى الفني للاعبين وتقديم الدعم الشامل للرياضيين الموهوبين واستثمار فترة الاستراحة في الإجازة الصيفية.

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