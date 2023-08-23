8 ميداليات ملونة لـمنتخب الناشئين في مونديال الجوجيتسو

المصدر: أبوظبي - البيان

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انطلقت أمس منافسات بطولة العالم للجوجيتسو لفئة (تحت 16 عاماً) في العاصمة الكازاخستانية أستانا بمشاركة أكثر من 1000 لاعب ولاعبة من 44 دولة وتستمر حتى 25 أغسطس الجاري.

وتعتبر الدولة المضيفة كازاخستان أكبر الدول مشاركة في المنافسات بـ 175 لاعباً ولاعبة، تليها الإمارات حاملة اللقب في النسخ الثلاث الماضية بـ 86 لاعباً ولاعبة، واليونان بـ76 لاعباً ولاعبة، وأوزبكستان بـ 70 لاعباً ولاعبة.

واستهل نجوم المنتخب الوطني مشاركتهم الخارجية الأولى لهذا العام بإنجاز تاريخي وحصولهم على 8 ميداليات ملونة، منها 3 ذهبيات، وفضيتين و3 برونزيات بما يعزز فرصهم في الحفاظ على اللقب للعام الرابع على التوالي.

وتوّج بالذهب كل من أحمد الشامسي في وزن 42 كجم، وعبيد الكتبي في وزن 50 كجم، وحارب الحمادي في وزن 55 كجم الذي أنهى نزاله بإخضاع خصمه، وتوّج بالميدالية الفضية كل من عدنان الزرعوني في وزن 60 كجم، وسالم الحمود في وزن فوق 73 كجم، فيما حصد الميدالية البرونزية كل من عيسى البلوشي في وزن 38 كجم، وحمدان النجار في وزن 46 كجم، وعبد العزيز العكيدي في وزن 66 كجم.

وأشاد محمد سالم الظاهري، نائب رئيس اتحاد الإمارات للجوجيتسوـ رئيس بعثة دولة الإمارات إلى البطولة بالمستوى الفني الكبير للاعبي المنتخب الوطني وتألقهم اللافت في المنافسات، مؤكداً أن الرهان على هؤلاء الأبطال هو في محله وأنهم أهل لهذا الإنجاز الكبير.

كما هنأهم على أدائهم البطولي وروحهم القتالية التي قادتهم لتحقيق هذا الإنجاز، ناقلاً إليهم تحيات عبد المنعم الهاشمي رئيس الاتحادين الإماراتي والآسيوي النائب الأول لرئيس الاتحاد الدولي للجوجيتسو الذي يتابع أخبارهم لحظة بلحظة ويوصي بتوفير كل المقومات التي تساعدهم على التميز وتشريف الوطن.

وتنطلق اليوم نزالات اللاعبات لفئتي تحت (16 و18 عاماً)، ونجحت لاعبات المنتخب الوطني في اجتياز مرحلة الميزان أمس وأجرين التمرين النهائي قبل خوض نزالات اليوم.

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