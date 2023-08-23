«عربية المواي تاي للشباب» تنطلق اليوم

المصدر: طرابلس - البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

تنطلق اليوم منافسات البطولة العربية للمواي تاي للشباب التي تحتضنها العاصمة الليبية طرابلس وتختتم السبت المقبل بمشاركة 200 لاعب ولاعبة يمثلون 15 دولة عربية، وذلك بتنظيم وإشراف الاتحاد العربي للمواي تاي في إطار أجندة مسابقاته وبرامجه المتواصلة لدعم وتطوير مسيرة اللعبة ودعم الاتحادات الوطنية وتهيئة كل سبل النجاح لرياضيي المواي تاي العرب.

وتقام البطولة برعاية وزارة الرياضة الليبية وبالتعاون مع اللجنة الأولمبية في ليبيا والاتحاد الليبي للمواي تاي والكيك بوكسينغ، حيث اكتمل وصول وفود وبعثات المنتخبات العربية المشاركة إلى العاصمة طرابلس، إذ يشارك في البطولة المنتخبات الشبابية لـ 15 دولة عربية هي: «ليبيا، الإمارات، سوريا، المغرب، العراق، فلسطين، الأردن، البحرين، مصر، اليمن، لبنان، الكويت، موريتانيا، الجزائر، وتونس».

واكتملت مراحل الفحص الطبي والميزان لجميع اللاعبين واللاعبات المشاركات، كما اختتم الاجتماع الفني للمنتخبات بجانب إسدال الستار على الدورة التحكيمية للحكام المشاركين في إدارة نزالات البطولة التي تنطلق منافسات يومها الأول يوم غدٍ بمواجهات دور الـ 16 في الساعة الرابعة عصراً بتوقيت ليبيا، ويليها في اليوم الثاني مواجهات دور الثمانية، ومن بعدها دور نصف النهائي ومن ثم الختام بتاريخ 26 أغسطس الجاري بمواجهات الدور النهائي وتتويج الفائزين والحفل الختامي للكرنفال الشبابي العربي.

وتشهد البطولة ضمن برنامجها الفني 20 وزناً موزعين على 3 فئات. كما تشهد مشاركة 40 حكماً .

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز