انطلاقة قوية لـ «مونديال دبي لرفعات القوة»

المصدر: دبي - علي الظاهري

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تحت رعاية سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس مجلس دبي الرياضي رئيس اللجنة العليا لحماية حقوق أصحاب الهمم، انطلقت منافسات بطولة العالم لرفعات القوة لأصحاب الهمم في دبي، والتي تقام في فندق هيلتون الحبتور بمشاركة أكثر من 600 لاعب ولاعبة يمثلون 90 دولة.

وشهدت منافسات الافتتاح مشاركة قوية على مستوى الناشئين ومن المقرر أن تقام اليوم منافسات الشباب وسط منافسة ساخنة من الدول المشاركة.

وأعرب ثاني جمعة بالرقاد رئيس اللجنة المنظمة للبطولة، عن سعادته بانطلاقة الحدث العالمي الذي يقام بعد نحو شهرين من نجاح بطولة العالم للسلة على الكراسي في دبي، والتي نالت إشادة دولية واسعة من المشاركين والاتحاد الدولي للعبة، مشيداً بفرق العمل التي تواصل جهودها من أجل ظهور المونديال بأبهى حلة في «دانة الدنيا» بعد الاستعداد الكبير من قبل الجميع في حفل الافتتاح.

وأضاف بالرقاد لـ«البيان» أن مشاركة أكثر من 600 لاعب ولاعبة من نحو 90 دولة تؤكد أن دبي ماضية في تحطيم الأرقام القياسية كما عهدناها في البطولات السابقة، مؤكداً أن البطولة تحمل أهمية كبرى في مشوار التأهل إلى دورة الألعاب البارالمبية «باريس 2024»، متمنياً كل التوفيق لأبطال الإمارات من أجل تحقيق الآمال والطموحات في مشوار حصد الذهب والألقاب.

ثمرة نجاح

من جانبه قال ماجد العصيمي مدير البطولة، إن إقامة البطولة العالمية هي ثمرة نجاح الجهود الممتدة لنحو 15 عاماً على تنظيم بطولات فزاع الدولية لأصحاب الهمم التي أطلقها سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، لتأتي رعاية سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس مجلس دبي الرياضي رئيس اللجنة العليا لحماية حقوق أصحاب الهمم، استكمالاً لمسيرة سنوات من النجاح، مؤكداً أن دبي في الوقت الراهن أصبحت محط أنظار العالم بعد تسجيل العديد من الأرقام القياسية الجديدة من حيث عدد المشاركين والدورات والفعاليات المصاحبة.

وأضاف العصيمي لـ«البيان» أن تنظيم الحدث العالمي الكبير الذي يجمع نخبة أبطال العالم يضعهم أمام تحد ومسؤولية لمواصلة التميز من أجل تحقيق نجاحات أكبر، خصوصاً بعد أن أصبحت دبي وجهة رائدة في تنظيم واستضافة مختلف البطولات، موضحاً أن حفل الافتتاح جسد عبر فقراته لمحات معبرة أمام ضيوف الحدث عن تراث الإمارات.

أجواء حماسية

ودشنت منافسات الناشئين في وزن 65 كجم أمس فعاليات البطولة وسط أجواء حماسية من أجل كسب ضربة البداية، فيما تنطلق منافسات الشباب اليوم.

وحصدت أوزبكستان الميدالية الذهبية في وزن 65 كجم مجموع الرفعات عن طريق خجون مسورمنكولوف، فيما ذهبت الميدالية الفضية إلى قيرغيزستان بتوقيع ازيزبك نرييف، بينما كان المركز الثالث والميدالية البرونزية من نصيب اليابان عن طريق شيكي اويا.

وقام بتتويج الفائزين في اليوم الأول محمد فاضل الهاملي رئيس اللجنة البارالمبية الإماراتية، وأحمد الحمادي نائب مدير البطولة رئيس اللجنة الفنية.

أبطال المستقبل

ووصف الحمادي بداية المونديال «بالناشئين» عمر 15 إلى 18 سنة بأنها مبشرة بعد أن نجح أبطال المستقبل في تحقيق أرقام جيدة، خصوصاً أن القاعدة الصحيحة هي أساس النجاح، مشيراً إلى أن حرص الدول والأبطال على التواجد في الحدث يعكس المستوى العالي له، مبيناً سعيهم من أجل تحقيق رؤية القيادة الرشيدة في الدمج الكامل وتمكين «أصحاب الهمم» من خلال الرياضة التنافسية.

وقال إن الأبطال على قدر التحدي من أجل رسم صورة طيبة عن رفعات القوة في المنافسات المختلفة وفق النهج المرسوم، ونتطلع إلى تقديم نسخة استثنائية تكون عالقة بأذهان الجميع في «مونديال دبي».

وتابع: إن «المونديال» سيشهد العديد من القصص الملهمة عنوانها العزيمة والإصرار والتحدي، فقوة الإرادة هي الطريق إلى القمة ومصدر إلهام لأبطال أصحاب الهمم لتحقيق طموحاتهم على الصعد كافة. واختتم الحمادي حديثه بقوله: إن مشاركة الناشئين في هذا الحدث العالمي المهم تمثل إضافة كبيرة تسهم في صقل مهاراتهم وتعزيز قدراتهم المستقبلية.

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