غداً.. انطلاق البطولة العربية للمواي تاي للشباب بطرابلس

المصدر: وام

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تنطلق غداً منافسات البطولة العربية للمواي تاي للشباب التي تستضيفها العاصمة الليبية طرابلس حتى 26 أغسطس الجاري.

وتشارك الإمارات في البطولة التي تضم 200 لاعب ولاعبة من 15 دولة عربية، وذلك بتنظيم وإشراف الاتحاد العربي للمواي تاي في إطار أجندة مسابقاته وبرامجه لدعم وتطوير مسيرة اللعبة.

والمنتخبات المشاركة في البطولة هي الإمارات، وليبيا، وسوريا، والمغرب، والعراق، وفلسطين، والأردن، والبحرين، ومصر، واليمن، ولبنان، والكويت، وموريتانيا، والجزائر، وتونس.

وتنطلق منافسات البطولة غداً بمواجهات دور الـ 16، ويليها في اليوم الثاني مواجهات دور الثمانية، ومن بعدها نصف النهائي ومن ثم الختام يوم السبت الموافق 26 أغسطس الجاري بمواجهات الدور النهائي.

وتتضمن البطولة منافسات 20 وزنا موزعين على 3 فئات، كما تشهد مشاركة 40 حكما بواقع 20 حكما من ليبيا و20 من دول الوطن العربي.

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