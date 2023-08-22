اجتماع العمومية العادية لـ «الأولمبية» اليوم

المصدر: (دبي - البيان)

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تعقد اللجنة الأولمبية الوطنية في الرابعة مساء اليوم، الاجتماع العادي لجمعيتها العمومية، والتي تشهد إجراء انتخابات مجلس إدارة جديد للجنة الأولمبية الوطنية للفترة الانتخابية (2021 – 2024).

وكانت لجنة الانتخابات باللجنة الأولمبية الوطنية قد أعلنت عن القائمة النهائية للمرشحين في الـ7 من الشهر الجاري، والتي تضمنت 10 مرشحين يفوز منهم 9 بعضوية مجلس الإدارة عن الاتحادات الرياضية الأولمبية الجماعية والاتحادات الرياضية الأولمبية الفردية، كما تم الإعلان عن 3 مرشحات لمقعد المرأة تفوز منهن مرشحة واحدة، وذلك حسب المادة (40) من النظام الأساسي للجنة، إضافة إلى المترشحين من قبل رئيس مجلس إدارة اللجنة الأولمبية الوطنية وهم الشيخ: راشد بن حميد النعيمي، ومعالي الدكتور أحمد بالهول الفلاسي، وحنان محمد المحمود، ونورة حسن الجسمي.

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