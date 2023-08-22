دبي ترحب بالعالم في مونديال «رفعات القوة» لأصحاب الهمم

المصدر: دبي- علي الظاهري

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دشنت بطولة العالم لرفعات القوة لأصحاب الهمم «دبي 2023» فعالياتها والتي تقام تحت رعاية سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم رئيس مجلس دبي الرياضي رئيس اللجنة العليا لحماية حقوق أصحاب الهمم، عبر حفل الافتتاح الذي أقيم مساء أمس في فندق هيلتون الحبتور سيتي الذي يحتضن الحدث العالمي لغاية 30 أغسطس الجاري بمشاركة 90 دولة من مختلف القارات.

وشهد مراسم حفل الافتتاح سعيد حارب الأمين العام لمجلس دبي الرياضي، ومحمد فاضل الهاملي رئيس اللجنة البارالمبية الإماراتية، وثاني جمعة بالرقاد رئيس مجلس إدارة نادي «دبي لأصحاب الهمم» رئيس اللجنة المنظمة للبطولة، وماجد العصيمي مدير البطولة، وخورخي مورينيو رئيس لجنة رفعات القوة في الاتحاد الدولي وقادر قمر الزمان المدير الفني للاتحاد الدولي لرفعات القوة لأصحاب الهمم وعدد من الشخصيات الرياضية والمسؤولين.

واستهل الحفل بالسلام الوطني لدولة الإمارات أعقبه طابور عرض الدول المشاركة في إمارات الأحلام والسلام ودبي أيقونة العالم والإلهام. وجسد فيديو «أصحاب الهمم ماضي الحكايات وفرحة المنصات هكذا بدأت القصة» تطور رياضة «أصحاب الهمم» بالدولة وتجربة الإمارات الريادية في دعم «أصحاب الهمم» برؤية قيادتها الرشيدة.

وتضمن برنامج الحفل العديد من الفقرات أبرزها رفع علم الاتحاد الدولي لرفعات القوة لأصحاب الهمم وقسم نسخة دبي، إضافة إلى أوبريت الوعد وهو عمل مسرحي غنائي من منتسبي نادي دبي لأصحاب الهمم تطور ونهضة وريادة الإمارات ورسالة من هذه الفئة بأنها تبتكر وتبدع من أجل تحقيق الإنجازات المحلية والعالمية وتعريف الوفود المشاركة بتراث وثقافة وهوية الإمارات وإرثها الحضاري.

وأعرب ثاني جمعة بالرقاد رئيس اللجنة المنظمة عن سعادته بتنظيم الإمارات ودبي للحدث للعالمي مرحباً بالضيوف والمشاركين قائلاً: نرحب بكم في إمارات المبادرات لنحتفل معاً في دبي أيقونة الرياضة وواحة الإبداع العالمية بافتتاح مونديال رفعات القوة لأصحاب الهمم، حيث تفتح «دانة الدنيا» ذراعيها مجدداً لأبطال العالم من مختلف القارات لتعانق قوة إرادة «أصحاب الهمم» في المونديال «الذي يقام تحت رعاية كريمة من سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم رئيس مجلس دبي الرياضي رئيس اللجنة العليا لحماية حقوق أصحاب الهمم.

وأضاف: ندعو الأبطال إلى لحظات جديدة ومتجددة شاهدة على الإرادة والتحدي والمثابرة في «مونديال دبي 2023» وأنتم تبحثون فيه عن المجد الكبير وتقديم صورة مضيئة لإرادة قوية وعزيمة لا تلين فبالإرادة نصنع المستحيل وبالهمم العالية نصل إلى أعلى القمم وخاصة أن دبي عوّدتنا على التميز والتحدي وتهيئة أجواء مليئة بالحب والتقدير لمشاركتكم تمنحكم أريحية لتقديم أفضل ما عندكم من مستويات فنية وتفجير طاقاتكم الرياضية، ونحن نستضيف بطولتي عالم خلال 60 يوماً فقط بعد نجاح مونديال كرة السلة على الكراسي المتحركة.

من جانبه، توجه قادر قمر الزمان المدير الفني للاتحاد الدولي لرفعات القوة لأصحاب الهمم، بالشكر إلى الإمارات ودبي على استضافة هذا الحدث العالمي الذي يجسد مكانتيهما في خريطة «أصحاب الهمم» العالمية، مؤكداً أن الدور الكبير الذي تقوم به الإمارات في دعم وتمكين «أصحاب الهمم» كان له المردود الإيجابي على مسيرة رياضة هذه الفئة على كافة الصُعد.

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