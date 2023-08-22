سلطان بن خليفة بن شخبوط نائباً لرئيس «عربي الرياضات الإلكترونية»  

المصدر: (الرياض - وام )

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انتخبت الجمعية العمومية للاتحاد العربي للرياضات الإلكترونية، الشيخ سلطان بن خليفة بن سلطان بن شخبوط آل نهيان، رئيس اتحاد الإمارات للرياضات الإلكترونية نائباً أول لرئيس الاتحاد العربي للرياضات الإلكترونية عن قارة آسيا.

وشهدت الجمعية العمومية الأولى للاتحاد العربي للرياضات الإلكترونية، خلال انعقادها بالرياض، تجديد الثقة في الأمير فيصل بن بندر بن سلطان بن عبد العزيز آل سعود رئيساً للاتحاد، والنواب شريف عبد الباقي «مصر»، وحسين الكوهجي «البحرين»، وماهر السرولي «تونس»، وتم اختيار أسماء اليحيائي من سلطنة عمان لمنصب نائب رئيس الاتحاد كعنصر نسائي. كما شهد الاجتماع الموافقة على دراسة ملف طلبات البطولة السنوية في مختلف الدول والعواصم العربية، واستحداث لجنة التعليم لدعم الشباب العربي واستحداث لجنة المساواة.

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