9 لاعبين لـ «أبيض الطاولة» في دولية الأردن

المصدر: دبي - إيهاب زهدي

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وصلت بعثة المنتخب الوطني لكرة الطاولة إلى الأردن، أمس، برئاسة أحمد البحر الأمين العام المساعد لاتحاد اللعبة الإماراتي، للمشاركة في البطولة الدولية المقررة حتى 26 أغسطس الحالي.

وتضم بعثة المنتخب 9 لاعبين في فئتي الشباب والناشئين، وهم: محمد الحواي، علي الحواي، عبد الله الحواي، يوسف الحواي، منصور عبد الله، محمد المسيبي، أحمد المسيبي، ناصر المري وراشد سعيد، ومعهم المدربان شاو لي، وإسلام مطاوع، والإداري خالد صقر. واختتم المنتخب الوطني تحضيراته في دبي، أول من أمس، استعداداً للبطولة، والتي تأتي ضمن برنامج تحضيرات المنتخب، للمشاركة في إحدى جولات كأس العالم لفئتي الشباب والناشئين في أكتوبر المقبل، ضمن استراتيجية تعاون الاتحاد الإماراتي لكرة الطاولة مع نظيره الاتحاد الدولي.

برنامج

من ناحية أخرى أعلن اتحاد كرة الطاولة جدول مسابقات الدور الأول للموسم الجديد ٢٠٢٣ -٢٠٢٤، والذي يبدأ بدوري الأشبال 16 سبتمبر 2023، بمشاركة 17 نادياً، تم توزيعها على 4 مجموعات.

وتبدأ مسابقة دوري الناشئين 30 سبتمبر 2023، بمشاركة 15 نادياً، وتم تقسيمها على 4 مجموعات.

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