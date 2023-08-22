صدارة ثنائية لـ«أساتذة أبوظبي الدولي للشطرنج»

المصدر: أبوظبي - البيان

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تواصل النسخة 29 من مهرجان أبوظبي الدولي للشطرنج الذي ينظمه نادي أبوظبي للشطرنج والألعاب الذهنية برعاية سمو الشيخ نهيان بن زايد آل نهيان رئيس مجلس أبوظبي الرياضي، تقديم أرقام جديدة خاصة على صعيد المشاركات وكذلك على الصعيد الفني. يتقاسم كل من الصيني كساينجو والسلوفيني فلاديمير فيدوسيف صدارة بطولة الأساتذة في المهرجان.

بينما حطمت بطولة الشطرنج العائلي جميع الأرقام السابقة في البطولة نفسها خلال المهرجان، حيث شارك في هذه النسخة 70 عائلة، وتنص شروط المسابقة على أن يتكون الفريق من لاعبين من نفس العائلة شرط أن يكونا الأب وابنه أو الأم مع الابنة.

وفازت عائلة ضياء الرحمن من بنغلاديش بالمركز الأول في نسخة هذا العام وجمعت 10 نقاط في الفوز بأربع مباريات والتعادل في اثنتين ومثل العائلة الأب ضياء الرحمن ويحمل لقب استاذ دولي في الشطرنج والابن تحسين ضياء الرحمن ويحمل لقب استاذ اتحاد دولي وحلق الاستاذ الكبيرسيرجي زجبرلني من أوزبكستان بلقب بطولة المخضرمين فوق 55 عاماً، بعد أن جمع العلامة الكاملة برصيد خمس نقاط.

وتشهد منافسات البطولة المفتوحة»إيه«منافسة شرسة حيث يحتل الصدارة ثلاثة لاعبين هم الروسي بيريزيف والهندي اكشات والكازاخستاني شونا زاروف، وفي البطولة المفتوحة(بي) تشتد المنافسة أيضاً حيث يتساوى ثمانية لاعبين في رصيد الصدارة بعد نهاية الجولة الرابعة من البطولة.

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