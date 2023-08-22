منتخب الجوجيتسو للناشئين جاهز لـ«مونديال أستانا»

المصدر: أستانا - البيان

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اجتاز لاعبو منتخبنا الوطني للجوجيتسو للناشئين تحت 16 عاماً، بنجاح، إجراءات الوزن الرسمية التي أجريت في العاصمة الكازاخستانية أستانا، في إطار المشاركة في بطولة العالم للجوجيتسو التي تنطلق اليوم، وتستمر حتى الجمعة المقبل.

وحرص محمد سالم الظاهري نائب رئيس اتحاد الإمارات للجوجيتسو، على حضور إجراءات الوزن، يرافقه كل من مبارك صالح المنهالي مدير الإدارة الفنية، ومحمد حسين المرزوقي مدير إدارة التسويق والاتصال المؤسسي لدى الاتحاد، بجانب أعضاء الجهاز الفني للمنتخب الذين عبّروا عن ارتياحهم لاجتياز جميع اللاعبين مرحلة الميزان بنجاح.

وأكد الظاهري أن مشاركة المنتخب الوطني في هذه البطولة بهذا العدد الكبير والبالغ 86 لاعباً ولاعبة يعكس الرغبة الحقيقية في تحقيق إنجاز الصعود لمنصة التتويج، وحصد أكبر عدد ممكن من الميداليات، والحفاظ على لقب البطولة التي تقام خارج العاصمة أبوظبي للمرة الأولى منذ ثلاثة أعوام.

وأشاد بجهود الجهاز الفني واللاعبين الذي عملوا بشكل متواصل للتحضير لهذا الاستحقاق العالمي البارز، وذلك من خلال المعسكرات الداخلية والخارجية لرفع الكفاءة الفنية والبدنية للاعبين واللاعبات، وإدخال المنتخب في أجواء المنافسات. وفي ظل حرص اتحاد الإمارات للجوجيتسو على توفير أفضل فرص وبرامج الإعداد والمشاركات للاعبين وإكسابهم الخبرات اللازمة والثقة للمنافسة على أعلى المستويات، فإننا نتوقع إنجازاً جديداً من أبطال الإمارات الذين عودونا على حصد الميداليات في المحافل الدولية كافة.

فخر

وقال رامون ليموس مدرب المنتخب الوطني: «فخور بالروح العالية التي يتمتع بها اللاعبون وتفانيهم وإصرارهم قبيل انطلاق منافسات البطولة. وبرز إصرار اللاعبين وشغفهم في تحقيق الانتصار والتميز من خلال الجلسات التدريبية، التي أتاحت لهم أيضاً إتقان عدد من تقنيات القتال المتنوعة».

وأكد عبد الله الدرمكي، الذي ينافس في فئة الناشئين تحت 16 عاماً وزن 46 كغم، قدرته على تحقيق اللقب، حيث يقول: «إن تمثيل المنتخب الوطني يشكّل تجربة خاصة واستثنائية، ولقد حظيت بالدعم والتوجيه من مسؤولي الاتحاد للجوجيتسو والجهاز الفني للمنتخب، مما ساعدني على التطور بصورة يومية. وتسرني المشاركة في البطولة وأشعر بالحماس والجاهزية اللازمين للمنافسة وتحقيق إنجاز جديد في مسيرتي وإعلاء اسم دولة الإمارات في ساحة الجوجيتسو العالمية».

ومن جهته، قال سالم القبيسي، الذي ينافس في فئة تحت سن 16 عاماً وزن 55 كغم: «بذلت قصارى جهدي خلال التحضير للبطولة، حيث تُعد المشاركة على هذا المستوى العالي من المنافسات حافزاً كبيراً بالنسبة لي. وأشعر بالامتنان لحصولي على هذه الفرصة لتمثيل». ويدشّن المنتخب الوطني مشواره في البطولة اليوم بمنافسات فئة الناشئين/ ذكور ، وتضم قائمة المنتخب عيسى وسيف البلوشي وزن 38 كغم، وعلي البناي وأحمد الشامسي وزن 42 كغم، وعبدالله الدرمكي وحمدان النجار وزن 46 كغم، وزايد الحمادي وعبيد الكعبي وزن 50 كغم، وحارب الحمادي وسالم القبيسي وزن 55 كغم، وثاني المهيري وعدنان الزرعوني وزن 60 كغم، وعبد العزيز العكيدي وبطي القبيسي وزن 66 كغم، وغانم غيلان ومحمد السيابي وزن 73 كغم، وسالم الحمود وزايد الحوسني وزن فوق 73 كغم.

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