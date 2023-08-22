براون يقترب من «ختامية السباق إلى دبي» للغولف

المصدر: دبي – فائز بجبوج

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جدد الإنجليزي دانيال براون حظوظه بالتأهل إلى بطولة جولة دي بي ورلد التي تقام في عقارات جميرا للغولف في شهر نوفمبر المقبل، وتعتبر البطولة الختامية لموسم جولة دي بي ورلد للغولف التي تحمل شعار «السباق إلى دبي»، وتعتبر سباقاً مثيراً بين نخبة نجوم العالم الذين يتنافسون في 43 بطولة تقام في 25 دولة مختلفة على مدار الموسم الحالي.

وحصد براون أول ألقابه في جولة دي بي ورلد «موانئ دبي العالمية»، خلال مشاركته في البطولة رقم 20 في مسيرته، بعدما رفع كأس بطولة إيرلندا الشمالية المفتوحة المعروفة باسم «أي إس بي إس هاندا ورلد إنفيتشينال من أفيف كلينك»، التي اختتمت أول من أمس، محققاً 15 ضربة تحت المعدل ويكسب 335 نقطة، ليتقدم 39 خطوة، ويصبح بالمركز 35 برصيد 791 نقطة في الترتيب الصادر أمس لـ «السباق إلى دبي» بالشراكة مع رولكس وبدعم من دائرة الاقتصاد والسياحة بدبي.

واستفاد الإنجليزي أليكس فيتزباتريك من حلوله بالمركز الثاني في بطولة إيرلندا الشمالية المفتوحة، بعدما أنهى المنافسات برصيد 10 ضربات تحت المعدل، ليحصد 222 نقطة، نقلته 68 خطوة دفعة واحدة، ليصبح بالمركز 90 في ترتيب «السباق إلى دبي» بمجموع 386 نقاط. ويبدو أن الإيرلندي الشمالي روري ماكلروي، في طريقه للاحتفاظ باللقب، بتمسكه بصدارة ترتيب «السباق إلى دبي» هذا الموسم، برصيد 4883 نقطة، مع سعيه للحصول على اللقب للمرة الخامسة، بعد أعوام: 2012، 2014، 2015 و2022.

وبدأ العد التنازلي ترقباً للبطولة الختامية للموسم، وهي بطولة دي بي ورلد التي تقام في عقارات جميرا للغولف خلال الفترة 16 إلى 19 نوفمبر المقبل، ويتأهل لها حصراً أصحاب المراكز الـ 50 الأولى بحسب نتائجهم على مدار الموسم.

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