سلطان بن أحمد القاسمي يشهد ختام «جامعية آسيا للقوة البدنية»

المصدر: الشارقة - وام

ت + ت - الحجم الطبيعي

شهد سمو الشيخ سلطان بن أحمد بن سلطان القاسمي نائب حاكم الشارقة رئيس جامعة الشارقة، ختام فعاليات بطولة كأس آسيا الأولى للجامعات للقوة البدنية التي نظمتها جامعة الشارقة بالتعاون مع اتحاد الإمارات لبناء الأجسام واللياقة البدنية.

وشاهد سموه بعد وصوله إلى موقع البطولة في المجمع الرياضي بجامعة الشارقة جانباً من المنافسات الختامية للاعبي الإمارات في فئة الأولمبياد الخاص.

180

وشهدت البطولة التي انطلقت في 16 أغسطس الجاري وعلى مدار خمسة أيام منافسات مميزة اتسمت بالندية والحماس بين الجامعات المشاركة في كافة فئات البطولة. وشارك في البطولة 180 لاعباً ولاعبة من 48 جامعة في قارة آسيا تمثل 11 دولة منها 14 جامعة من الإمارات، و17 جامعة من العراق، و5 من سوريا، و4 من الهند، و2 من السعودية وواحدة لكل من الكويت وقطر وإيران والأردن وباكستان وقيرغيزستان.

تكريم

وتفضل سمو نائب حاكم الشارقة بتكريم الفائزين في البطولة حيث فازت الجامعة الأمريكية في الشارقة بالمركز الأول لفئة الرجال، وفي فئة الإناث فكان المركز الأول من نصيب جامعة الإمارات، وكرم سموه اللاعبين المشاركين من الأولمبياد الخاص، واللاعبين الفائزين بفئة بطل الأبطال.

كما كرم سموه الشركاء والجهات الراعية للبطولة، وتلقى هدية تذكارية من الاتحاد الآسيوي للقوة البدنية.

حضر ختام المنافسات بجانب سمو نائب حاكم الشارقة كل من الشيخ عبدالله بن حمد بن سيف الشرقي رئيس مجلس إدارة اتحاد الإمارات لبناء الأجسام واللياقة البدنية، وخالد جاسم المدفع رئيس هيئة الإنماء التجاري والسياحي، وسالم علي الغيثي مدير هيئة الشارقة للإذاعة والتلفزيون، والدكتور حميد مجول النعيمي مدير جامعة الشارقة، وعدد من كبار المسؤولين وممثلي الاتحادات الرياضية والجامعات المشاركة.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز