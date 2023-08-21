"ألعاب القوى" يبحث التعاون مع الاتحادين الآسيوي والإفريقي

المصدر: وام

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التقى سعادة اللواء الدكتور محمد المر، رئيس اتحاد الإمارات لألعاب القوى، اللواء دحلان جمعان الحمد رئيس الاتحاد الآسيوي لألعاب القوى، وحمد كالكابا مالبوم، رئيس الاتحاد الإفريقي لألعاب القوى، بحضور سعيد حارب، الأمين العام لمجلس دبي الرياضي، وراشد ناصر آل علي، عضو مجلس إدارة اتحاد الإمارات لألعاب القوى.

وبحث اللقاءان اللذين عقدا على هامش فعاليات النسخة الـ19 من بطولة العالم لألعاب القوى، المقامة حالياً في العاصمة المجرية بودابست، أوجه التعاون الاستراتيجي والتطويري، والمشاركة في البطولات التي تنظمها دولة الإمارات، وتبادل الخبرات في العديد من المجالات التي تعزز التطور الرياضي.

كما حضر المر، "كونجرس" الاتحاد الدولي لألعاب القوى في بودابست، وشارك في إجراءات التصويت على اختيار الرئيس ونوابه، مؤكدا حرص مجلس إدارة الاتحاد على تعزيز الاستراتيجيات المستقبلية، وأفضل الممارسات في رياضة ألعاب القوى، بما يسهم في الارتقاء بمستوى التنافسية، لخدمة تطور المنتخبات الوطنية المختلفة.

وأشار إلى أن الإمارات ستستضيف البطولة الآسيوية للشباب تحت 20 عاماً العام المقبل في دبي، بجانب المشاركات التي تنتظر المنتخبات الوطنية في البطولات القارية والعربية.

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