مونديال «رفعات القوة» لأصحاب الهمم ينطلق في دبي اليوم

المصدر: دبي - وام

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تشهد دبي، اليوم، حفل افتتاح بطولة العالم لرفعات القوة لأصحاب الهمم في فندق «هيلتون الحبتور سيتي»، تحت رعاية سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس مجلس دبي الرياضي رئيس اللجنة العليا لحماية حقوق أصحاب الهمم.

ويشارك في البطولة 610 لاعبين ولاعبات من 90 دولة، يتنافسون على تعزيز فرص التأهل لدورة الألعاب البارالمبية «باريس 2024». ويبدأ منتخب الإمارات مشواره في البطولة، غداً الثلاثاء، بطموحات كبيرة بعد استعداداته بمعسكر تركيا، وكذلك في دبي.

فرصة

من جهته، رحب ثاني جمعة بالرقاد، رئيس اللجنة المنظمة، بالمشاركين في البطولة، معرباً عن أمله في أن تمثل البطولة فرصة كبيرة للاعبين لتقديم صورة مميزة عن لعبة رفعات القوة.

وقال: «قيادتنا الرشيدة تولي أصحاب الهمم اهتماماً كبيراً بتوفير بيئة صديقة لهم، لتحقيق طموحاتهم، انطلاقاً من الإيمان الراسخ بأن الإرادة تصنع المستحيل، وبالهمم العالية نبلغ بإنجازاتنا الوطنية القمم». وأشار بالرقاد إلى أن دبي تعد مركزاً دولياً رائداً في دعم وإشراك «أصحاب الهمم»، بما تقدمه من مبادرات تمكنهم من إثبات إرادتهم وقدراتهم، لتحقيق طموحاتهم المطلوبة، لتأكيد مكانتها العالمية في تنظيم البطولات.

رعاية

بدوره، أكد ماجد العصيمي، مدير البطولة، أن رعاية ومتابعة سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم أسهمت بشكل كبير في تطوير مستوى بطولات دبي، التي أصبحت رقماً مهماً في خريطة رياضة «أصحاب الهمم» العالمية.

وأضاف: «إن تنظيم بطولة العالم لرفعات القوة «دبي 2023» يعزز تميز نادي دبي لأصحاب الهمم، بعد النجاح الكبير للبطولات العالمية التي نظمها في السابق، وهي رفعات القوة 1998 و2014، وألعاب القوى 2019، والقوس والسهم 2020، وكرة السلة على الكراسي المتحركة 2022، ما يؤكد أن الإمارات ودبي ونادي دبي لأصحاب الهمم تمثل رقماً مهماً في الحركة البارالمبية الدولية.

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