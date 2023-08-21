سلة ألمانيا تتفوق على اليونان في الاتحاد أرينا

المصدر: أبوظبي - البيان

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شهد اليوم الثالث من منافسات كرة السلة العالمية التي تحتضنها أبوظبي في الاتحاد أرينا فوز منتخب ألمانيا على نظيره منتخب اليونان، وذلك في إطار المباريات الاستعدادية للمنتخب الأمريكي لكرة السلة.

وشهدت المباراة الخامسة من المباريات السبع التي تحتضنها العاصمة الإماراتية هذا الأسبوع، تسجيل أسبقية مبكرة للمنتخب الألماني ضد نظيره اليوناني، وذلك بمشاركة باقة من نجوم دوري كرة السلة الأمريكي للمحترفين، بمن فيهم دينيس شرودر ودانيال ثيس وفرانز واجنر وموريتز واجنر. وانتهت المباراة بنتيجة 84-71 لصالح المنتخب الألماني الذي يستعد لمواجهة المنتخب الأمريكي لكرة السلة الليلة مباشرة على ستارزبلاي.

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