الجوجيتسو جاهز لـ «بطولة العالم» في كازاخستان

المصدر: أبوظبي - البيان

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تنطلق غداً الثلاثاء منافسات بطولة العالم للجوجيتسو المخصصة لفئات (تحت 16 وتحت 18 وتحت 21 عاماً) التي تقام خلال الفترة من 22- 25 أغسطس الجاري، في العاصمة الكازاخستانية أستانا بمشاركة أكثر من 1000 لاعب من 44 دولة.

وتعتبر البطولة التي تقام تحت مظلة الاتحاد الدولي من أكبر وأضخم البطولات على أجندة الرياضة العالمية، وكانت أبوظبي قد استضافت النسخ الثلاث الماضية من بطولة العالم، وسطّرت قصة نجاح منقطعة النظير في استضافة آلاف اللاعبين من دول العالم كافة، وسط إشادة دولية واسعة من الدول المشاركة والاتحاد الدولي للعبة.

لمسات

ويواصل منتخبنا الوطني للجوجيتسو استعداداته القوية للبطولة، حيث يضع الجهاز الفني اللمسات الأخيرة على الخطط والجوانب الفنية والتقنيات القتالية للاعبين، في ظل الآمال الكبيرة في التتويج مجدداً بالبطولة والحفاظ على اللقب للعام الرابع على التوالي. وتضم قائمة المنتخب الوطني المشارك في البطولة بفئاتها المختلفة 86 لاعباً ولاعبة، وهي تشكيلة تركز على عوامل الشباب والكفاءة الفنية والمهارة والإصرار.

مشوار

ويدشّن المنتخب الوطني مشواره في البطولة غداً بمنافسات فئة الناشئين/ ذكور (تحت 16 عاماً)، ويملك اللاعبون كل العوامل التي تؤهلهم للمنافسة وتجاوز نخبة لاعبي العالم وتحقيق أكبر عدد من الميداليات الملونة.

من جهته، قال مبارك صالح المنهالي مدير الإدارة الفنية في اتحاد الإمارات للجوجيتسو:«يتمتع لاعبو المنتخب الوطني بأعلى درجات الوعي بأهمية المرحلة الحالية، ويدركون حجم المسؤولية وهم على بعد أيام قليلة من انطلاق الحدث العالمي، لافتاً إلى أن اللاعبين قد دخلوا في مرحلة التركيز النهائية، ويعملون مع الجهاز الفني بشكل مكثف ضمن خطة الإعداد التي أقرّها الاتحاد، لضمان الجاهزية وتعزيز القدرات على المنافسة والتتويج».

تميز

بدوره قال إبراهيم الحوسني مدرب المنتخب الوطني للناشئين:«يضم المنتخب الوطني لفئة تحت 16 عاماً المشارك في بطولة العالم مجموعة متميزة من المواهب الصاعدة، بواقع لاعبين اثنين عن كل فئة وزن ما يعزز فرص المنتخب في الحصول على المزيد من الميداليات الملونة، وذلك بفضل استراتيجية الاتحاد وخططه المدروسة خلال الأعوام الماضية والتي أسسّت لإيجاد قاعدة راسخة من المواهب القادرة على تمثيل الإمارات بأفضل صورة في البطولات المختلفة».

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