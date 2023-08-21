الجودو يستعد لـ «الآسيوية» بمعسكرين في جورجيا وطوكيو

المصدر: زغرب - وام

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يتوجه منتخب الجودو إلى جورجيا اليوم للانتظام في معسكر تدريبي حتى 6 سبتمبر المقبل، يعقبه بمعسكر آخر في اليابان لمدة أسبوعين، ضمن خطة استعدادات الفريق للمشاركة في دورة الألعاب الآسيوية، المقررة بالصين في سبتمبر وأكتوبر المقبلين.

اتفاقية

ويقام معسكر اليابان في إطار تنفيذ اتفاقية التعاون بين اتحاد الإمارات للجودو وجامعة توكاي اليابانية، تحت مظلة الاتحاد الياباني للجودو، والتي كان لها أثر ملموس في تطور الجودو الإماراتي واللعبة على مستوى المنطقة.

وأشاد محمد بن ثعلوب الدرعي رئيس اتحاد الجودو باستمرار علاقات التعاون والصداقة بين اتحاد الإمارات للجودو وجامعة توكاي اليابانية، وأهميتها، لاسيما أن الجامعة اليابانية لها مكانتها الكبيرة في مختلف المجالات العلمية والمجتمعية والمتخصصة في أنواع الأنشطة الرياضية الأولمبية العريقة. وأكد أهمية الاستفادة القصوى من الفترة التي تسبق بطولة أبوظبي غراند سلام في أكتوبر المقبل.

البعثة

تضم بعثة المنتخب لمعسكر جورجيا 4 لاعبين هم شفيلي غرام (تحت 66 كجم)، وطلال شفيلي (تحت 81 كجم)، وظافر آرام (تحت 100 كجم)، ومعروف عمر (فوق 100 كجم)، والمدرب فيكتور والجهاز المساعد.

وتنضم للمعسكر الأسبوع المقبل اللاعبة باتسو ألتان تحت 57 كجم، واللاعب جريجوري أرام (وزن تحت 90 كجم)، بعد مشاركتهما في بطولة الجائزة الكبرى، التي تختتم اليوم في كرواتيا.

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