منتخب الجوجيتسو يضع اللمسات الأخيرة للمشاركة في بطولة العالم بكازاخستان

المصدر: وام

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تنطلق بعد غد الثلاثاء منافسات بطولة العالم للجوجيتسو المخصصة لفئات “تحت 16 وتحت 18 وتحت 21 عاما” التي تقام خلال الفترة من 22- 25 أغسطس الحالي، في أستانا بمشاركة أكثر من 1000 لاعب من 44 دولة.

وتعتبر البطولة التي تقام تحت مظلة الاتحاد الدولي من أكبر وأضخم البطولات على أجندة الرياضة العالمية.

وكانت أبوظبي قد استضافت النسخ الثلاث الماضية من بطولة العالم، وسطّرت قصة نجاح منقطعة النظير في استضافة آلاف اللاعبين من دول العالم كافة، وسط إشادة دولية واسعة من الدول المشاركة والاتحاد الدولي للعبة.

ويواصل منتخبنا الوطني للجوجيتسو استعداداته القوية للبطولة، حيث يضع الجهاز الفني اللمسات الأخيرة على الخطط والجوانب الفنية والتقنيات القتالية للاعبين، في ظل الآمال الكبيرة في التتويج مجددا بالبطولة والحفاظ على اللقب للعام الرابع على التوالي.

وتضم قائمة المنتخب الوطني المشارك في البطولة بفئاتها المختلفة 86 لاعبا ولاعبة، وهي تشكيلة تركز على عوامل الشباب والكفاءة الفنية والمهارة والإصرار. ويدشّن المنتخب الوطني مشواره في البطولة بعد غد الثلاثاء بمنافسات فئة الناشئين/ ذكور تحت 16 عاما، ويملك اللاعبون كل العوامل التي تؤهلهم للمنافسة وتجاوز نخبة لاعبي العالم وتحقيق أكبر عدد من الميداليات الملونة.

قال مبارك صالح المنهالي مدير الإدارة الفنية في اتحاد الإمارات للجوجيتسو “ يتمتع لاعبو المنتخب الوطني بأعلى درجات الوعي بأهمية المرحلة الحالية، ويدركون حجم المسؤولية وهم على بعد أيام قليلة من انطلاق الحدث العالمي”، لافتا إلى أن اللاعبين قد دخلوا في مرحلة التركيز النهائية، ويعملون مع الجهاز الفني بشكل مكثف ضمن خطة الإعداد التي أقرّها الاتحاد، لضمان الجاهزية وتعزيز القدرات على المنافسة والتتويج.

وأضاف " تمثّل المنافسة في بطولة العالم اختبارا جادا وقويا للاعبين، خصوصا مع مشاركة عدد كبير من الدول الرائدة في هذه الرياضة، والتي تضم منتخباتها مجموعة من الأبطال ممن يملكون طموحا كبيرا لتحقيق نتائج إيجابية وبما أن المنتخب الوطني هو حامل اللقب في الأعوام الثلاثة ويمثل الرقم الصعب في المنافسات، فإن جميع الدول المشاركة ستبذل جهودا مضاعفة للحفاظ على فرصتها في المنافسة، إلا أن أبناءنا على أهبة الاستعداد لتكرار إنجازاتهم المشرّفة والتعامل مع مختلف تحديات البساط.

من جانبه قال إبراهيم الحوسني مدرب المنتخب الوطني للناشئين " يضم المنتخب الوطني لفئة تحت 16 عاما المشارك في بطولة العالم مجموعة متميزة من المواهب الصاعدة، بواقع لاعبين اثنين عن كل فئة وزن ما يعزز فرص المنتخب في الحصول على المزيد من الميداليات الملونة، وذلك بفضل إستراتيجية الاتحاد وخططه المدروسة خلال الأعوام الماضية والتي أسسّت لإيجاد قاعدة راسخة من المواهب القادرة على تمثيل الإمارات بأفضل صورة في البطولات المختلفة".

وأضاف " بالنظر إلى إنجازات الأعوام الماضية، فإننا متفائلون بقدرة المنتخب على تحقيق إنجاز كبير، ونثق بأن البرامج التدريبية المتطورة التي تخضع إلى التقييم المستمر وقياس مؤشرات الأداء، وفق استراتيجية اتحاد الإمارات للجوجيتسو، ستمهد لنا طريق التألق في هذا المحفل العالمي ومواصلة مسيرة الإنجازات".

وقال زايد الحوسني لاعب المنتخب الوطني للناشئين تحت 16 عاما وينافس في فئة فوق 73 كجم " نحن على أتم الاستعداد للدفاع عن اللقب ونتدرب يوميا من أجل هذه البطولة منذ أكثر من شهر، لأننا نثق بأن أقصر الطرق للحفاظ على المكاسب والإنجازات هو التدريب والتطور المستمر".

وأضاف " متفائلون جدا بتحقيق الانتصارات والظفر بأكبر عدد من الميداليات الملونة بفضل الدعم الكبير الذي تقدمه لنا القيادة الرشيدة، وجهود فريق العمل بالاتحاد والجهاز الفني الذين يوفرون كل المقومات والإمكانات التي تؤهلنا للمنافسة بقوة على جميع المستويات".

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