إناث جامعة الإمارات بطلات «جامعات آسيا بالقوة البدنية»

المصدر: فائز بجبوج ـ الشارقة

ت + ت - الحجم الطبيعي

حصد فريق جامعة الإمارات للإناث المركز الأول في ترتيب الجامعات المشاركة في بطولة آسيا الأولى بالقوة البدنية والتي تنظمها جامعة الشارقة بالتعاون مع الاتحاد الإماراتي لبناء الأجسام واللياقة البدنية برعاية سمو الشيخ سلطان بن أحمد القاسمي نائب حاكم الشارقة ورئيس جامعة الشارقة، وذلك في ختام منافسات الإناث التي أقيمت اليوم الأحد بمجموع 32 نقطة، تلاها فريق جامعة زايد في المركز الثاني برصيد 25 نقطة ثم فريق جامعة كيرلا الهندية ثالثاً برصيد 24 نقطة ثم الجامعة الأمريكية في الشارقة رابعاً برصيد 21 نقطة وجامعة الشارقة في المركز الخامس برصيد 21 نقطة أيضاً من أصل 48 جامعة شاركت في البطولة.

النتائج



وأحرزت الماس شيخ ساديو لاعبة جامعة كونرو لاكشمايه الهندية أفضل رفعة بوزن إجمالي 340 كيلوغراماً تلاها لاعبتا جامعة كيرلا سريلاكشمي والبهيرامي بالمركزين الثاني والثالث بالترتيب.



وفي أبرز نتائج اليوم الختامي للمنافسات أحرزت لاعبتا جامعة الشارقة رانيا الجنابي وتبارك مصطفى المركزين الأول والثاني في وزن تحت 76 كيلوغراماً وحمده علي من جامعة الإمارات بالمركز الثالث.



وفازت اللاعبة لانا عرابي من الجامعة الأمريكية في الشارقة بالمركز الأول لوزن تحت 69 كيلوغراماً وفازت لاعبة جامعة كيرلا ابهيرامي بالمركز الأول بوزن تحت 84 كيلوغراماً تلتها لاعبة جامعة زايد فرح بايزير بالمركز الثاني ثم لاعبة جامعة الإمارات هاجر مبروك بالمركز الثالث.

نجاح



من جانبه، أكد محمد عبد الرحيم المري الأمين العام لاتحاد الإمارات لبناء الأجسام واللياقة البدنية أن بطولة آسيا للجامعات نجحت نجاحاً كبيراً انطلاقاً من التنظيم المميز والمستوى الفني العالي وعدد الجامعات المشاركة والروح الرياضية العالية التي سادت أجواء البطولة وردود أفعال البعثات المشاركة والذي يؤكد نجاحها المميز، وفي هذا السياق يبارك اتحاد الإمارات لبناء الأجسام واللياقة البدنية لجامعة الشارقة نجاحها بتنظيم البطولة وفقاً لأفضل المواصفات ومتمنين لها المزيد من النجاح، موضحاً أن الدعم الكبير الذي أولته جامعة الشارقة للجنة المنظمة للبطولة وعميد شؤون الطلاب برئاسة الأستاذ الدكتور عيد كنعان أسهم بالاستعداد المميز لها وقاد لتفوقها الكبير، وخص الجهود التي بذلها مدير البطولة صلاح العامري وفريق العمل التنفيذي خلال فعاليات البطولة.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز