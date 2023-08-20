منتخب بناء الأجسام وصيف «غرب آسيا» بالبحرين

المصدر: دبي-فائز بجبوج

ت + ت - الحجم الطبيعي

بارك الشيخ عبدالله بن حمد بن سيف الشرقي رئيس اتحاد الإمارات لبناء الأجسام والقوة البدنية لأسرة منتخب الإمارات لبناء الأجسام والقوة البدنية إنجازها الدولي الذي تحقق خلال منافسات بطولة غرب آسيا لبناء الأجسام والتي اختتمت أول من أمس في مملكة البحرين، مثنياً على الأداء المميز والروح الرياضية العالية مما ساهم بنقلة نوعية مضافة لبناء الأجسام الإماراتية، مشيداً بدور الجهازين الفني والإداري واللاعبين.

جاء ذلك بختام البطولة والتي أحرز خلالها منتخب الإمارات لبناء الأجسام والفيزيك 27 ميدالية ملونة، بحضور الشيخ عبدالله بن حمد بن سيف الشرقي رئيس مجلس إدارة اتحاد الإمارات لبناء الأجسام واللياقة البدنية وأحمد جوهر رئيس البعثة عضو مجلس الإدارة والجهازين الفني والإداري.

الحصاد

حقق لاعبو الإمارات 27 ميدالية منها 7 ذهبيات و 11 فضية و 9 برونزيات وبطاقة احتراف، وحل منتخب مملكة البحرين أولاً برصيد 280 نقطة بينما جاء منتخب الإمارات ثانياً برصيد 279 نقطة بفارق نقطة واحدة فيما حل منتخب عمان ثالثاً.

وأحرز الذهبيات أحمد علي الملا، وأحمد حسن رستم، وحسن علي الظنحاني، وخالد بخيت الفلاسي، وثاني خميس الحمادي، وعلي ضاوي النقبي، وسلطان علي الشامسي، بينما حصل حسن الظنحاني على بطاقة الاحتراف والتي تؤهله للمشاركة مستقبلاً في بطولات المحترفين على المستوى الدولي.

وأحرز الميداليات الفضية كل من طارق موسى مبارك، وجمال جاسم علي، وخالد إبراهيم البلوشي وحسن علي الظنحاني، وأحمد عبيد الملا، وفضيتين إضافيتين حققهما ثاني خميس الحمادي، وراشد سالم الشميلي، وأحمد عبدالله الحمادي، وعبدالله إبراهيم، وعبدالله حسن رستم.

وأحرز البرونزيات التسع كل من طارق موسى، وعصام سيف الغيص، وراشد عوض المهيري، وعبدالله الفلاسي، وعبدالعزيز مبارك، وأحمد عبيد المعلا، وفيصل الشحي، وخالد الفلاسي، وجاسم الهرمودي.

ثقة وتهنئة

من جانبه، قال أحمد جوهر عضو مجلس إدارة الاتحاد ورئيس لجنتي المنتخبات والمسابقات: البطولة كانت قوية ومميزة ونجح لاعبو منتخبنا ترجمة جهودهم التدريبية إلى ميداليات ملونة مميزة ومقدماً التبريكات لهم ومشيداً بعطاء أسرة المنتخب جميعاً ومبيناً أن البطولة شهدت مشاركة أبطال أقوياء من مختلف الدول ومبيناً أن البطولة تعد محطة مهمة استعداداً لبطولتي آسيا والعالم المقبلتين.

إنجاز

من جهته أوضح زويد سالمين الزعابي مدرب المنتخب، أن فوز لاعب المنتخب حسن الظنحاني ببطاقة الاحتراف يعد إنجازاً مميزاً مضافاً لإنجازات المنتخب ووصف البطولة أنها كانت قوية جداً بمشاركة 10 منتخبات ونحو 180 لاعباً من مختلف الدول مؤكداً أن منتخب الإمارات استحق الفوز بالمركز الأول لولا نقطة واحدة أبعدته عن الصدارة.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز