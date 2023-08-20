ختام مميز لفعاليات صيف أبوظبي البحري

المصدر: أبوظبي - البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

اختتم نادي أبوظبي للرياضات البحرية معسكره الصيفي لموسم 2023 والذي نظمه على كورنيش العاصمة أبوظبي تحت شعار صيف أبوظبي البحري ومشاركة 26 منافسة رياضية ترفيهية وتعليمية مختلفة ضمها المعسكر، بشراكة ورعاية أبوظبي البحرية.

وسجل المعسكر الذي استمر 27 يوماً منذ انطلاقه في 24 يوليو الماضي نجاحاً كبيراً ومشاركة قوية من الطلاب والراغبين في الانضمام في فعاليات ونشاطات المعسكر المختلفة والتي أعطت فرصة كبيرة جداً لتعلم مهارات بحرية جديدة للمشاركين طوال الفترة الماضية.

وكرم النادي مساء أمس المشاركين عبر صيف أبوظبي البحري بحضور سالم الرميثي مدير عام نادي أبوظبي للرياضات البحرية وحسام إشكان ممثل أبوظبي البحرية.

ووجه سالم الرميثي الشكر إلى أبوظبي البحرية والتي حرصت على التواجد ودعم المعسكر الصيفي، مشيداً بما قدمته لنجاح المعسكر، وقال: سجلنا مع أبوظبي البحرية صيفاً مميزاً للطلاب، وقدمنا لهم طوال الفترة الماضية خبرات ومهارات جديدة، وأيضاً فرصة لملء وقت الفراغ بالرياضات المفيدة من الناحية الذهنية والبدنية أيضاً.

وأضاف الرميثي: شراكتنا مع أبوظبي البحرية تعزز التعاون المستمر بين الجهات الحكومية في إمارة أبوظبي، بما ينعكس بالإيجاب على الأنشطة والبطولات الرياضية البحرية.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز