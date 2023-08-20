«الحمرية» يشارك في بطولة عُمان للإبحار الشراعي

المصدر: الشارقة - البيان

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توجهت بعثة فريق الحمرية للشراع، أمس، إلى سلطنة عُمان، للمشاركة في بطولة عُمان للإبحار الشراعي، وضم الوفد 5 لاعبين، هم: خالد المندوس ومحمد العويس وناصر العويس وسيف العويس،وسلطان العويس، بالإضافة لمدرب الفريق نجيب باشا، علماً أن البطولة تقام من 19 إلى 24 أغسطس الجاري.

وثمن سالم الخيال عضو مجلس إدارة نادي الحمرية الثقافي الرياضي، رئيس لجنة الألعاب البحرية، مشاركة فريق الشراع في بطولة عمان، ومدى أهميتها في الرفع من مستوى اللاعبين المشاركين.

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