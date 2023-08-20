المنتخب الأمريكي لكرة السلة يتألق في أبوظبي

المصدر: أبوظبي - البيان

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حقق منتخب كرة السلة الأمريكي في انتصاراً لافتاً على نظيره اليوناني في ظهوره الأول بالإمارات، أول من أمس، ضمن مباريات الأسبوع الدولي لكرة السلة، الذي يأتي ضمن التحضيرات النهائية لخوض بطولة كأس العالم لكرة السلة. وشهدت المباراة فوزاً كبيراً لصالح المنتخب الأمريكي على نظيره اليوناني.

وتقدم المنتخب الأمريكي، الذي يسجل ظهوره الأول في المنطقة، بالنتيجة مبكراً، مع تسجيل 108 نقاط بالمقارنة مع منافسه، الذي اكتفى بـ86 نقطة فقط.

وفي مواجهة أخرى بين المنتخبين اللبناني والمكسيكي، نجح الأخير في تحقيق الانتصار بنتيجة 88 - 70.

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