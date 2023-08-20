خسارة لـ «الأبيض» في غرب آسيا لناشئي الطائرة 

المصدر: دبي - إيهاب زهدي

ت + ت - الحجم الطبيعي

خسر منتخبنا الوطني للناشئين تحت 19 سنة للكرة الطائرة، مواجهة منتخب البحرين بأشواط 0-3، وبنتائج 16-25 و16-25 و19-25 في الجولة الثانية للمجموعة الثانية من بطولة غرب آسيا الأولى للناشئين المقامة حتى 24 أغسطس الجاري، في مدينة جدة بالمملكة العربية السعودية.

وكان منتخبنا قد فاز في أولى مبارياته بالبطولة على نظيره المنتخب السوري بأشواط 3-1، وبنتائج 21-25 و25-21 و25-17 و25-13، وجاءت المشاركة في البطولة، بعد برنامج إعداد خاص، وتضمن معسكر إعداد في بيلاروسيا من 31 يوليو الماضي إلى 14 أغسطس الجاري، والمشاركة في بطولة الكرة الطائرة بدورة ألعاب الكومنولث الثانية بدعوة من الدولة المضيفة للمعسكر.

وخاض «أبيض الطائرة» للناشئين، 5 مباريات ضمن بطولة الكومنولث، أمام منتخبات الشباب، لكل من بيلاروسيا، روسيا، طاجاكستان، أرمينيا وأوزبكستان، وفاز في مباراة، وخسر أربع مباريات. وضم معسكر المنتخب في بيلاروسيا، كلاً من اللاعبين: فيصل آل علي وزايد الحمادي (الجزيرة)، علي العجمي، حميد مطر ويوسف قاسم (النصر)، يوسف المازمي وراشد البلوشي (شباب الأهلي)، محمد الغيلاني وحمدان الفلاسي (العين)، وخالد محمود، خليفة محمود وعبدالله محسن (الوصل)، و المدرب الوطني إبراهيم المناعي، محمد عتيق مساعداً للمدرب، وضياء الدين حامد أخصائياً للعلاج الطبيعي.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز