16 فريقاً في «عربية السلة للأندية» بقطر

المصدر: دبي - ياسر قاسم

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ارتفع عدد الفرق المشاركة في بطولة الأندية العربية 35 لكرة السلة المقررة إقامتها في الدوحة من 1 إلى 12 أكتوبر المقبل إلى 16 فريقاً بعد انضمام الأهلي المصري وصيف البطولة السابقة، والرياضي اللبناني الذي يحتل المركز الثاني بعدد ألقاب الفوز بالبطولة بعد الاتحاد السكندري، وفيما يلي قائمة الأندية النهائية وهي: قطر والأهلي من قطر، بيروت والرياضي من لبنان، الكويت حامل اللقب والقادسية من الكويت، الاتحاد السكندري والأهلي من مصر، وحدة صنعاء اليمني، الاتحاد الليبي، خدمات البريج الفلسطيني، السيب العماني، المحرق البحريني، الجيش المركزي السوري، الاتحاد الرياضي الجزائري، الفتح السعودي، وتقرر إجراء مراسم القرعة الشهر المقبل عبر موقع الاتحاد العربي على الإنترنت.

من جهة أخرى، حدد الاتحاد العربي 26 الشهر الحالي موعداً لإجراء قرعة بطولة الأندية العربية الرابعة والعشرين للسيدات التي ستقام في مدينة مراكش المغربية من 6 إلى 15 سبتمبر المقبل، ويشارك فيها كل من: أكاديمية فاطمة بنت مبارك من الإمارات، جمعية الكوكب ومجد طنجة من المغرب، غاز الشمال وسنحاريب من العراق، مولودية وكوسيدار من الجزائر، القرين الرياضي الكويتي وشباب الفحيص الأردني.

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