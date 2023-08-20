3 ميداليات ملونة للاعبات الفجيرة للفنون القتالية بالسعودية   

المصدر: الدمام - وام

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أضاف نادي الفجيرة للفنون القتالية إنجازاً مميزاً جديداً لرصيده الدولي من الكؤوس والميداليات، وذلك بعد نيل لاعبة النادي الهيام البلوشي الميدالية الذهبية في المبارزة في فئة الفلورية للسيدات ضمن بطولة المملكة المفتوحة للأسلحة الثلاثة، والتي أقيمت في المملكة العربية السعودية. كما حصلت اللاعبة ميرا الحمادي على الميدالية الفضية في فئة الابيه، ونالت حمده التميمي على فضية الفلوريه للسيدات، وذلك في إنجاز يعكس الدعم والرعاية الكريمة لسمو الشيخ محمد بن حمد الشرقي ولي عهد الفجيرة رئيس نادي الفجيرة للفنون القتالية.

وأشرف على المشاركة الفاعلة المدربة ماهيتاب وصفي والتي تمكنت من قيادة الفريق بشكل تدريبي احترافي يكشف مكانتها التدريبية المميزة. يذكر أن البطولة شهدت مشاركة نخبة من اللاعبات المميزات في المبارزة من مختلف دول العالم.



من جانبه، أكد مدير النادي نادر أبو شاويش أن الإنجاز الدولي الجديده إضافة مهمة لرياضة المبارزة الإماراتية، معبراً عن سعادته بالمستوى الذي ظهرت به اللاعبات وأنه يعد استعداداً جيداً للموسم المقبل.

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