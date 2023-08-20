10 أشواط لـ «سن الفطامين» في «شارة طحنون بن محمد» بالذيد

المصدر: الذيد - البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

تواصلت منافسات شارة سمو الشيخ طحنون بن محمد آل نهيان، ممثل حاكم أبوظبي في منطقة العين، لسباقات الهجن العربية الأصيلة، وتضمنت المنافسات، التي أقيمت بتنظيم ومتابعة نادي الشارقة لسباقات الهجن، إقامة 10 أشواط لسن الفطامين لفئة بكار وجعدان لهجن أبناء القبائل، لمسافة 1500 متر، وذلك بميدان الذيد لسباقات الهجن.

نتائج

وجاءت نتائج المراكز الأولى في السباق كما يلي: الشوط الأول «الدنقلاوية» لمحمد خلفان بالعامري، بزمن قدره 2:6:37، الشوط الثاني «لهب» لمطر مبارك سيف بن غويث، بزمن قدره 2:7:46، الشوط الثالث «غزر» لسعيد راشد دغيش سالم، بتوقيت قدره 2:7:80، الشوط الرابع «شاهين» لحران محمد عبدالله بن هويدن الكتبي، بتوقيت قدره 2:5:63 (أفضل توقيت)، الشوط الخامس «مهمة» لسيف عبدالله مطر الخاصوني، بتوقيت قدره 2:11:99، الشوط السادس «الشبابي» لراشد سيف راشد بن خصيف، بزمن قدره 2:10:41، الشوط السابع «أنذار» لعلي محمد سعيد القايدي، بزمن قدره 2:9:16، الشوط الثامن «مخوف» لراشد سالم خلفان الراشدي، بتوقيت قدره 2:8:36، الشوط التاسع «ناصية» لخليفة ربيع بن غويث الكتبي، بزمن قدره 2:8:76، الشوط العاشر «الشبابية» لراشد مصبح سعيد الخاصوني، بزمن قدره 2:8:90.

تراث

وأكد مطر علي بن هويدن الكتبي، رئيس نادي الشارقة لسباقات الهجن، أن شارة سمو الشيخ طحنون بن محمد آل نهيان، ممثل حاكم أبوظبي في منطقة العين، لسباقات الهجن العربية الأصيلة تبشر بالخير لموسم يحمل كل صفات المتعة والإثارة وتعزيز مكانة رياضة الآباء والأجداد في الأجيال القادمة، حيث إن منافسات شارة طحنون بن محمد تسهم في زيادة الإقبال من جميع المواطنين على الاستمرار في المحافظة على التراث العريق المتعلق برياضة سباقات الهجن، وتعزيز مكانة التراث وغرسه في نفوس أبناء الجيل الجديد.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز